Murió Jorge Born, el empresario que sobrevivió a un secuestro de Montoneros y marcó al menemismo
El heredero de Bunge y Born murió a los 92 años. Sobrevivió seis meses al cautiverio de Montoneros y diseñó el Plan BB para Menem.
Jorge Born, uno de los herederos del histórico grupo Bunge y Born, falleció a los 92 años. Su vida cruzó algunos de los capítulos más decisivos de la política y la economía argentinas.
En 1974, la organización Montoneros lo secuestró durante seis meses. El operativo concluyó con el pago de un rescate de US$60 millones. Años más tarde, Born tuvo un rol central en el primer programa económico del gobierno de Carlos Menem, conocido como Plan BB.
Nacido en Buenos Aires, Born integró una de las familias empresarias más influyentes del país. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego se formó en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos.
La firma Bunge y Born nació en 1876, cuando Ernesto Bunge llegó al país desde Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios. Las primeras operaciones comerciales arrancaron en 1884. Ambos empresarios encontraron en la Argentina un mercado atractivo por su capacidad de producción de materias primas y su perfil exportador. En ese entonces, cerca del 30% de las exportaciones argentinas tenía como destino Amberes.
En septiembre de 1974, Montoneros secuestró a Jorge Born junto con su hermano Juan. La organización exigió un rescate de US$60 millones, una cifra récord para la época. La negociación tuvo una particularidad: Born debió intervenir en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago. Su hermano recuperó la libertad a los 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante seis meses. El episodio también impactó en la compañía. Después del secuestro, la familia se trasladó a San Pablo, Brasil, y no regresó a la Argentina.
Tras su liberación, Born construyó una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación del secuestro. Born justificó ese vínculo porque, según explicó, le permitió recuperar parte del dinero pagado como rescate. La relación llegó al terreno empresarial: junto con Galimberti y Jorge “Corcho” Rodríguez, creó Hard Communication, una sociedad que tuvo participación en distintos negocios.
Años después, Jorge Born le presentó a Carlos Menem el llamado “plan BB”, un programa económico que el entonces presidente implementó al inicio de su gestión. La iniciativa llevó a dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía: Miguel Ángel Roig, quien murió pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, que lo sucedió en el cargo. Sin embargo, el programa no logró los resultados esperados.
El fracaso del plan BB tuvo consecuencias para Born. El grupo Bunge y Born lo retiró de la conducción. La sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, quien impulsó una reestructuración que terminó con la separación de la participación de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.
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