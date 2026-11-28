Tras su liberación, Born construyó una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación del secuestro. Born justificó ese vínculo porque, según explicó, le permitió recuperar parte del dinero pagado como rescate. La relación llegó al terreno empresarial: junto con Galimberti y Jorge “Corcho” Rodríguez, creó Hard Communication, una sociedad que tuvo participación en distintos negocios.

Años después, Jorge Born le presentó a Carlos Menem el llamado “plan BB”, un programa económico que el entonces presidente implementó al inicio de su gestión. La iniciativa llevó a dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía: Miguel Ángel Roig, quien murió pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, que lo sucedió en el cargo. Sin embargo, el programa no logró los resultados esperados.

El fracaso del plan BB tuvo consecuencias para Born. El grupo Bunge y Born lo retiró de la conducción. La sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, quien impulsó una reestructuración que terminó con la separación de la participación de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.