Acto seguido, el actor completó el remate de la historia despertando las carcajadas generalizadas y los aplausos del equipo antes de abandonar la cabina de mando, al continuar con el diálogo ficticio: “‘¿Y de mi comprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?’. ‘Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador’”. La secuencia dejó en evidencia el clima de camaradería que atraviesa el elenco mientras encara la etapa conclusiva de las grabaciones.

Con estreno anunciado por Prime Video para 2027 y nuevamente bajo la dirección de Ariel Winograd, la próxima tanda de capítulos retomará los hechos a partir de la reelección presidencial de 1995, desplazando el eje desde el ascenso político hacia el deterioro institucional, la presión periodística y el fin de una era.

Según adelanta la sinopsis oficial, la trama retratará las fisuras en la relación entre el mandatario y la sociedad mediante pasajes emblemáticos como reuniones con Madonna, recorridos en Ferrari y referencias a viajes espaciales, reflejando cómo aquella mezcla entre gestión, farándula y exposición mediática terminó volviéndose en su contra.

Asimismo, los nuevos episodios profundizarán en las secuelas íntimas que dejó el fallecimiento de Carlos Menem Jr. —hecho abordado sobre el cierre de la entrega inicial— junto al acompañamiento del fotógrafo Olegario durante el tramo final de su mandato. Entre las grandes incorporaciones artísticas confirmadas por "Teleshow" se destaca la presencia de Susana Giménez, aunque todavía se mantiene bajo reserva cuál será exactamente su rol dentro de una historia que promete recrear figuras clave de la cultura televisiva de aquella época y que fue ratificada por la plataforma tras el fuerte impacto de su debut el 9 de julio de 2025, luego de haber superado un conflicto judicial que demoró su lanzamiento.