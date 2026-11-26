Leo Sbaraglia se convirtió en Menem durante un viaje a La Rioja y se volvió viral
En pleno proceso del rodaje de la segunda temporada, el actor utilizó su viaje a La Rioja para volver a convertirse en el ex presidente.
Durante un vuelo comercial que conectaba Uruguay con la Argentina, Leonardo Sbaraglia protagonizó un insólito y divertido momento al tomar el micrófono de la aeronave para hablarle al equipo de la serie "Menem" sin abandonar ni por un segundo la piel del expresidente Carlos Saúl Menem.
Ante la mirada desconcertada de los pasajeros comunes que compartían el trayecto sin formar parte del proyecto de Prime Video, el actor arengó, bromeó y motivó a sus compañeros completamente compenetrado en su papel, en una escena que quedó registrada en un video difundido por la producción donde también aparecen Griselda Siciliani —en el rol de Zulema Yoma— y Juan Minujín, quien encarna a Olegario Salas, un fotógrafo ficticio ideado como nexo narrativo entre la audiencia y los sucesos históricos de la década del noventa.
Este desplazamiento aéreo dio el puntapié inicial a la recta final de filmación de la segunda entrega, cuyas últimas jornadas tendrán como escenario La Rioja, tierra natal del exmandatario y provincia que gobernó en dos períodos, luego de que gran parte del rodaje se desarrollara en territorio uruguayo.
Aprovechando la cercanía con todo el grupo, Sbaraglia anticipó con entusiasmo el desembarco en el norte argentino manteniendo intacto el tono del personaje: “Estamos muy contentos y emocionados porque estamos terminando la serie, estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida. Nos vamos a encontrar en Anillaco y vamos a poder trabajar en La Rosadita”.
Para coronar su intervención por los altoparlantes del avión, el protagonista apeló a una recordada broma que solía narrar el propio dirigente riojano en sus apariciones públicas. Con total soltura frente al micrófono, Sbaraglia comenzó el relato ante la atención de la tripulación y sus colegas: “Va un riojano al cielo y entra al despacho de Dios y pregunta ‘¿Qué son esos tres relojes?’ y respondió: ‘Bueno, son de (Bill) Clinton, (Winston) Churchill, (Jacques) Chirac. Cada vez que uno de esos presidentes hace una macana, gira una hora rápidamente’“.
Acto seguido, el actor completó el remate de la historia despertando las carcajadas generalizadas y los aplausos del equipo antes de abandonar la cabina de mando, al continuar con el diálogo ficticio: “‘¿Y de mi comprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?’. ‘Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador’”. La secuencia dejó en evidencia el clima de camaradería que atraviesa el elenco mientras encara la etapa conclusiva de las grabaciones.
Con estreno anunciado por Prime Video para 2027 y nuevamente bajo la dirección de Ariel Winograd, la próxima tanda de capítulos retomará los hechos a partir de la reelección presidencial de 1995, desplazando el eje desde el ascenso político hacia el deterioro institucional, la presión periodística y el fin de una era.
Según adelanta la sinopsis oficial, la trama retratará las fisuras en la relación entre el mandatario y la sociedad mediante pasajes emblemáticos como reuniones con Madonna, recorridos en Ferrari y referencias a viajes espaciales, reflejando cómo aquella mezcla entre gestión, farándula y exposición mediática terminó volviéndose en su contra.
Asimismo, los nuevos episodios profundizarán en las secuelas íntimas que dejó el fallecimiento de Carlos Menem Jr. —hecho abordado sobre el cierre de la entrega inicial— junto al acompañamiento del fotógrafo Olegario durante el tramo final de su mandato. Entre las grandes incorporaciones artísticas confirmadas por "Teleshow" se destaca la presencia de Susana Giménez, aunque todavía se mantiene bajo reserva cuál será exactamente su rol dentro de una historia que promete recrear figuras clave de la cultura televisiva de aquella época y que fue ratificada por la plataforma tras el fuerte impacto de su debut el 9 de julio de 2025, luego de haber superado un conflicto judicial que demoró su lanzamiento.
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