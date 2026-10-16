El Gobierno activó el Decreto 525/24 y cambian los trenes Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur

Los beneficios del plan de Emergencia Ferroviaria

La integración de estas Unidades Múltiples Diésel permitirá dar un salto de calidad en el servicio y optimizar diversos aspectos de la operatoria diaria. Entre las principales mejoras proyectadas se destacan:

Mejores frecuencias y menores tiempos: debido al incremento en la velocidad de circulación de las nuevas unidades, se reducirán los tiempos netos de viaje.

debido al incremento en la velocidad de circulación de las nuevas unidades, se reducirán los tiempos netos de viaje. Mayor confort: se optimizarán las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros, elevando la experiencia general de viaje.

se optimizarán las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros, elevando la experiencia general de viaje. Eficiencia energética: posibilitará un importante ahorro de recursos, ya que estas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación con el que utilizan las locomotoras que actualmente circulan en el área metropolitana.

Este recambio de flota forma parte del plan de acción integral definido en el Decreto 525/24, el cual no solo abarca la adquisición de material rodante, sino también la ejecución de obras de infraestructura clave para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas.