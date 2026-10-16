El Gobierno activó el Decreto 525/24 y cambian los trenes Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur
El Gobierno concretó el primer pago para la adquisición de 43 nuevas formaciones destinadas a las principales líneas de Trenes Argentinos del AMBA.
En el marco del plan de inversiones por la Emergencia Ferroviaria a través del DNU 525/24, el Gobierno nacional oficializó el avance para la compra de nuevo material rodante destinado al Área Metropolitana de Buenos Aires. Trenes Argentinos realizó el primer desembolso por la adquisición de 43 Unidades Múltiples Diésel (DMU).
La millonaria compra de nuevos trenes para el AMBA
De acuerdo con la información oficial, esta operación representa una inversión de 324 millones de dólares. El convenio firmado involucra la compra de un total de 150 unidades de pasajeros que compondrán estas 43 formaciones.
Además de los coches, el contrato incluye la provisión integral de insumos, consumibles y todos los componentes necesarios para garantizar los primeros tres años de mantenimiento. El acuerdo también contempla la entrega de la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.
Qué líneas cambian y cuándo llegan las formaciones
El objetivo central trazado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía es modernizar la flota actual para mejorar la seguridad y la confiabilidad del sistema metropolitano, por el cual circulan aproximadamente 1,3 millones de personas cada día.
Estas nuevas unidades serán incorporadas directamente a las operaciones de los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. Cabe destacar que, según precisaron desde el Gobierno, no se compraban trenes para los servicios de pasajeros de esta red desde el año 2015. Se estima que las primeras formaciones comenzarán a llegar a finales de 2027.
Los beneficios del plan de Emergencia Ferroviaria
La integración de estas Unidades Múltiples Diésel permitirá dar un salto de calidad en el servicio y optimizar diversos aspectos de la operatoria diaria. Entre las principales mejoras proyectadas se destacan:
- Mejores frecuencias y menores tiempos: debido al incremento en la velocidad de circulación de las nuevas unidades, se reducirán los tiempos netos de viaje.
- Mayor confort: se optimizarán las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros, elevando la experiencia general de viaje.
- Eficiencia energética: posibilitará un importante ahorro de recursos, ya que estas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación con el que utilizan las locomotoras que actualmente circulan en el área metropolitana.
Este recambio de flota forma parte del plan de acción integral definido en el Decreto 525/24, el cual no solo abarca la adquisición de material rodante, sino también la ejecución de obras de infraestructura clave para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas.
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