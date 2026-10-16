El Gobierno avaló un salario básico de $1.914.030 para enero de 2027 y se levantó el paro nacional

Septiembre de 2026: 2%.

2%. Octubre de 2026: 1,8%.

1,8%. Noviembre de 2026: 2,97%.

2,97%. Diciembre de 2026: 1,8%.

1,8%. Enero de 2027: 2,81%.

Cómo quedan las escalas del salario básico

Con la aplicación de estos porcentajes, las diferentes categorías percibirán significativas mejoras en sus recibos de sueldo. A modo de referencia, en el CCT 459/06 correspondiente a emergencias médicas, un trabajador de la máxima categoría (IA) alcanzará en enero de 2027 un salario básico de $1.914.030. Por su parte, los profesionales bajo el CCT 122/75 (clínicas y sanatorios) llegarán a un básico de $1.670.304.