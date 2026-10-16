El Gobierno avaló un salario básico de $1.914.030 para enero de 2027 y se levantó el paro nacional
Tras largas negociaciones, el sindicato de Sanidad firmó con aval del GobierNo las nuevas escalas con un aumento salarial escalonado y canceló el paro nacional.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró con aval del Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei un acuerdo con las cámaras empresariales, confirmando un salario básico para los trabajadores del sector asistencial privado. Tras semanas de tensión, el entendimiento permitió dejar sin efecto el paro nacional previsto para el martes.
Los incrementos en el salario de Sanidad hasta 2027
El entendimiento, alcanzado tras más de 45 días de complejas negociaciones, contempla una serie de subas escalonadas para recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación. Las actualizaciones salariales para el personal de clínicas, sanatorios y laboratorios se aplicarán de la siguiente manera:
- Septiembre de 2026: 2%.
- Octubre de 2026: 1,8%.
- Noviembre de 2026: 2,97%.
- Diciembre de 2026: 1,8%.
- Enero de 2027: 2,81%.
Cómo quedan las escalas del salario básico
Con la aplicación de estos porcentajes, las diferentes categorías percibirán significativas mejoras en sus recibos de sueldo. A modo de referencia, en el CCT 459/06 correspondiente a emergencias médicas, un trabajador de la máxima categoría (IA) alcanzará en enero de 2027 un salario básico de $1.914.030. Por su parte, los profesionales bajo el CCT 122/75 (clínicas y sanatorios) llegarán a un básico de $1.670.304.
Además del básico, el esquema paritario mantiene vigente el pago de una asignación no remunerativa de $60.000 para el comienzo del próximo año. "Defender los ingresos requiere compromiso y organización", expresaron desde FATSA tras firmar los cuatro convenios colectivos.
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