El streaming del CONICET es el más visto de la Argentina y supera a los de los canales de noticias

Lo del streaming del CONICET se supera día a día: 81 mil personas mirando en vivo en este momento. Es por lejos el streaming más visto de la Argentina superando comodamente a TN pic.twitter.com/qqeCa4VnsE — pibope (@pibopetv) August 1, 2025

Esta experiencia única, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, estará disponible hasta el 10 de agosto, fecha en la que se prevé que el equipo regrese a tierra firme. El proyecto, titulado “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, es liderado por el CONICET con el apoyo del Schmidt Ocean Institute y cuenta con la participación de más de 30 científicos argentinos de diversas instituciones.

En este contexto, una investigadora argentina logró algo poco habitual: capturar la atención de miles de personas en redes sociales con su carisma natural. Se trata de Nadia Cerino, bióloga marina e integrante del CONICET, quien se convirtió en tendencia nacional luego de un momento genuino transmitido en vivo desde el fondo del mar.

Todo ocurrió durante una de las extensas jornadas nocturnas en las que Cerino monitoreaba un robot submarino junto a su equipo. En ese contexto, soltó una frase tan simple como inesperada: “Che, no sacamos ni un coral”. La expresión, pronunciada con total espontaneidad, se viralizó de inmediato y desató una ola de memes, comentarios y cariño en redes, donde los usuarios no tardaron en rebautizarla como “Nadia Coralina”.

El trabajo combina exploración científica, concientización ambiental y avances tecnológicos de vanguardia, como el uso del ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente que puede descender hasta 3.900 metros de profundidad, registrar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el ecosistema.

Además del descubrimiento de nuevas especies y hábitats, los investigadores también han advertido sobre los peligros que enfrenta esta zona, especialmente por la contaminación plástica. Este doble hallazgo -riqueza biológica y amenazas crecientes- motivó a los científicos a pedir la creación de la primera área marina protegida en el lugar, con el objetivo de preservar su biodiversidad y asegurar su integridad ecológica a largo plazo.

“La mayoría de la población desconoce que este tipo de ambientes existen y mucho menos que su salud incide directamente en el futuro económico y ambiental del país. Es hora de abrir el mar a la educación y la conciencia pública”, subrayó Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición.

Hasta el 10 de agosto, cualquier persona interesada puede seguir esta exploración en tiempo real a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute. Una oportunidad excepcional para asomarse a uno de los rincones más desconocidos y fascinantes del mar argentino, y acompañar un esfuerzo que busca dejar huella en la historia de la ciencia y la conservación en el país.

Seguí EN VIVO la expedición del CONICET al cañón submarino de Mar del Plata

Rating de streaming: el CONICET aplastó la entrevista de Alejandro Fantino con Javier Milei

Tras una jornada en la que la cotización del dólar rozó los $1.400, el “techo” impuesto por el Gobierno para la franja cambiaria de la divisa estadounidense, Luis Caputo atribuyó el “fenómeno” a “el riesgo kuka”, evadiendo cualquier responsabilidad como ministro de Economía.

"Ante el riesgo kuka o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Casi simultáneamente y en el “conversatorio” que este jueves mantuvo con su amigo Alejandro Fantino, Javier Milei -quien suele levantar el rating de los canales libertarios de streaming - sostuvo que la responsable de la corrida cambiaria en curso es Victoria Villarruel.

"Se armó un bolsón de liquidez, y la traidora (por Villarruel) dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso nos generó ruido y habilitó una corrida, o sea una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo", afirmó el Presidente.

Pero ni esa “primicia” presidencial logró levantar el interés de los espectadores de Youtube por las palabras de Milei, vencido junto a su amigo Fantino por la transmisión que suele ser denostada por los militantes anarcocapitalistas.

En efecto, la transmisión en vivo de la expedición científica del CONICET desde el fondo del mar se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias, aplastando el "rating" digital a la “entrevista” por el canal Neura.

Mientras el streaming de la exploración del cañón submarino Mar del Plata alcanzó un pico de 52.000 espectadores en vivo, en el mismo momento el conversatorio del Presidente con Fantino registraba solo unos 33.000 usuarios conectados.

A las 21.20, por ejemplo, el streaming del CONICET alcanzaba los 50.000 conectados mientras que Neura mantenía unos modestos 18.000. Nada mal para el jefe de Estado anarcocapitalista compitiendo con estrellas marinas...

Los libertarios deben arder de envidia e indignación: la transmisión científica de calidad que tanto desprecian, realizada por un organismo público que pretenden destruir en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, genera mucho más interés que el palabrerío oficial, incluso en tiempos netamente electorales.