En dos días, ya trasladaron a Marcos Paz al 40% de los presos de Devoto
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, 609 detenidos ya fueron reubicados en el nuevo establecimiento.
En el marco de un amplio operativo de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación concretó la primera etapa del traslado de internos desde el histórico penal de Villa Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
Durante las primeras 48 horas del procedimiento, que inició el domingo 11 de octubre, 609 detenidos fueron reubicados en el nuevo establecimiento, lo que equivale al 40% de la población penal total del predio porteño.
El operativo marca el punto de partida para el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto y el traspaso de los terrenos a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cumplimiento al convenio marco firmado en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño, ratificado formalmente mediante la Resolución 1042/2026.
Un megaoperativo de seguridad con 1.600 efectivos y monitoreo satelital
Para garantizar un traslado progresivo, pacífico y sin incidentes, la cartera de Seguridad creó el Comando Unificado Federal (Resolución 1018/2026). El despliegue de logística y custodia incluyó a:
-
1.000 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
600 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Un sistema de seguimiento satelital en tiempo real y comunicaciones radiales encriptadas para la flota de vehículos de traslado.
Previo al arribo de los reclusos, se llevó a cabo una prueba integral de habitabilidad en Marcos Paz en la que participaron más de mil cadetes e instructores del SPF, testeando los servicios esenciales, circuitos de seguridad y la infraestructura general del nuevo complejo.
Coordinación judicial, evaluaciones médicas y canales de consulta para las familias
El proceso fue articulado previamente con las cámaras federales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y los juzgados con causas radicadas en Devoto, notificando cada movimiento para mantener la continuidad de los expedientes procesales. Asimismo, se contó con la mediación de la Iglesia católica para favorecer un clima pacífico durante la mudanza.
Desde la cartera penitenciaria remarcaron que el operativo priorizó el control médico y la trazabilidad de los pertenencias: cada interno atravesó un chequeo de salud antes de abordar las unidades y se montó un área de recepción médica de emergencia en el nuevo destino.
Para las familias de los internos, el SPF habilitó canales de consulta oficiales sobre cronogramas de visitas y nuevos pabellones de alojamiento:
-
Línea telefónica: 0810-222-1196
Plataforma web: asistente-consultas.spf.gob.ar (con validación de datos a través del Sistema Único de Visitas).
Continuidad educativa y laboral en el nuevo módulo de Marcos Paz
Las autoridades confirmaron que en el nuevo complejo de Marcos Paz se garantizará la continuidad pedagógica en los niveles primario, secundario y universitario, así como los talleres de formación profesional y laboral en los que participan los internos.
Los traslados continuarán de manera graduada durante las próximas semanas hasta concretar el vaciamiento total de la cárcel de Devoto, paso clave en la modernización de la infraestructura carcelaria federal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario