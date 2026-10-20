"Escuela fantasma": el escalofriante audio de Nancy Godoy antes de desaparecer en Corrientes

El audio de Nancy Godoy en el que habla sobre la escuela

El audio finaliza con una escalofriante frase que resume la situación: "Una escuela fantasma, alumnos fantasmas".

Las palabras de Nancy quedaron retratadas en un video grabado en el marco de su búsqueda. Las imágenes hablan por sí solas y dan cuenta del deterioro en el que se encontraba el lugar: paredes despintadas, bancos arruinados y un inodoro sin tapa ni limpieza, en un espacio reducido y de condiciones precarias.

El video de la Escuela Primaria N°626 donde trabajaba Nancy Godoy

La grabación fue enviada por Rosa Leguizamón, quien vive a pocos metros de la escuela y quien se encargaba de trasladar a Nancy a caballo durante dos horas y media desde la estancia El Curupí hasta su lugar de trabajo.

El video fue grabado luego de que familiares de Nancy advirtieran que la docente no había regresado a su casa luego del fuerte temporal que azotó a la zona. Ante esta situación, su nuera Alejandra le solicitó a Rosa que se acercaron al establecimiento, ingresaran por la fuerza y tomaran las imágenes.

El material resultó clave para la investigación. En las imágenes, además del evidente deterioro del lugar, se observa un termo, una bolsa de ropa y un abrigo gris, el cual sería de la docente. Los objetos aumentan las sospechas de la familia respecto a que la mujer no se retiró por sus propios medios del lugar.

La hipótesis principal

La hipótesis que sostiene la familia de Nancy es que la mujer salió de la escuela engañada, por lo que la investigación se centra en determinar si hubo participación de terceros en su desaparición.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Esquina, quien dirige las pericias, allanamientos y peritajes sobre los elementos secuestrados.

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, ordenó este lunes el refuerzo de la investigación con la incorporación de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, María Andrea González.

Según datos proporcionados por la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador, Nancy Estela Godoy es de contextura mediana, tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y mide cerca de 1,65 metros. No posee tatuajes visibles y tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.