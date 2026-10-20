Corrientes: abogado del peón detenido por la desaparición de Nancy Godoy denunció que "apretaron" a su defendido
Ezequiel Bordón se encuentra detenido por falso testimonio. Su defensor Norberto Fernández Codazzi sostiene que "fue maniatado, golpeado y arrastrado".
Mientras continúa la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes, este martes se reveló que Ernesto Ezequiel Bordón, el último peón detenido, le dijo a la Policía que la mujer había sido asesinada. Su abogado, Norberto Fernández Codazzi, denuncia que lo torturaron para que declarara.
Desde la puerta de la Fiscalía de Esquina, Fernández Codazzi confirmó que el peón se encuentra detenido por falso testimonio luego de que los investigadores consideraran que había manifestado contradicciones al momento de declarar. Hasta este martes, no pesa sobre él una imputación por la desaparición de la docente.
A raíz de esto, el abogado informó que esta mañana se presentó para realizar una denuncia formal contra efectivos policiales por presuntos apremios ilegales.
"En principio, lo que él dice es que estaba en la estancia junto con otros ocho peones. Cuando llegó la policía, entrevistó a cada uno y mi defendido se puso nervioso. Eso, aparentemente, motiva una cierta sospecha por parte de los oficiales con lo cual lo apartan del lugar y lo llevan a otra zona, la cual no puede determinar porque estaba confundido. Ahí lo empiezan a 'apretar' para que dijera lo que sabía", informó el abogado.
Fernández Codazzi sostiene que, al momento de la detención, el peón "fue maniatado, golpeado y arrastrado con la cincha de un caballo por el barro para que cuente lo que sabe y, en medio de la desesperación, elaboró una teoría de que a la docente la asesinaron”.
Respecto a esa versión, amplió que Bordón declaró que los supuestos asesinos de Nancy Godoy arrojaron el cuerpo a un bañado de la zona, pero nunca brindó nombres ni mayores precisiones al respecto.
"Me entrevisté con él y no sabe nada. A Nancy la conoce de vista, pero no tiene ningún tipo de relación con la docente. Dijo que la asesinaron en una situación de presión. No tiene sentido lo que dijo y por eso después él se retracta y me dice que lo hizo para evitar que siga siendo torturado por la Policía", sostuvo.
Fernández Codazzi informó además que los familiares del detenido se pusieron en contacto con él y le comunicaron que el peón padece un grado retraso mental, lo cual habría provocado el tartamudeo y las incoherencias que manifestó ante los efectivos policiales.
El abogado apunta contra los dueños de la estancia El Curupí
Bordón permanece detenido en la Comisaría 1° de Esquina. Además de la denuncia por presuntos apremios ilegales, el abogado adelantó que pedirá autorización para que su defendido sea trasladado a la fiscalía.
En tanto, Fernández Codazzi solicitó públicamente a los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González que también apunten la investigación a los propietarios de la estancia El Curupí.
“Así como se investigó a los peones, ¿por qué no se investigó a los patrones? Yo creo que el punto cero está en la estancia. La estancia guarda un secreto en el que hay que concentrarse. Porque ahí estaban las personas, en la escuela no había nadie”, planteó.
“Cuando ocurren estos hechos donde la policía arremete con violencia, puede haber dos opciones: el Ministerio Público Fiscal está desesperado porque no encuentra la hipótesis o hay un poder que está presionando. Yo creo que viene por ese lado”, concluyó.
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