Corrientes: abogado del peón detenido por la desaparición de Nancy Godoy denunció que "apretaron" a su defendido

Nancy Godoy se encuentra desaparecida en Corrientes

Respecto a esa versión, amplió que Bordón declaró que los supuestos asesinos de Nancy Godoy arrojaron el cuerpo a un bañado de la zona, pero nunca brindó nombres ni mayores precisiones al respecto.

"Me entrevisté con él y no sabe nada. A Nancy la conoce de vista, pero no tiene ningún tipo de relación con la docente. Dijo que la asesinaron en una situación de presión. No tiene sentido lo que dijo y por eso después él se retracta y me dice que lo hizo para evitar que siga siendo torturado por la Policía", sostuvo.

Fernández Codazzi informó además que los familiares del detenido se pusieron en contacto con él y le comunicaron que el peón padece un grado retraso mental, lo cual habría provocado el tartamudeo y las incoherencias que manifestó ante los efectivos policiales.

El abogado apunta contra los dueños de la estancia El Curupí

Operativo de búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes

Bordón permanece detenido en la Comisaría 1° de Esquina. Además de la denuncia por presuntos apremios ilegales, el abogado adelantó que pedirá autorización para que su defendido sea trasladado a la fiscalía.

En tanto, Fernández Codazzi solicitó públicamente a los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González que también apunten la investigación a los propietarios de la estancia El Curupí.

“Así como se investigó a los peones, ¿por qué no se investigó a los patrones? Yo creo que el punto cero está en la estancia. La estancia guarda un secreto en el que hay que concentrarse. Porque ahí estaban las personas, en la escuela no había nadie”, planteó.

“Cuando ocurren estos hechos donde la policía arremete con violencia, puede haber dos opciones: el Ministerio Público Fiscal está desesperado porque no encuentra la hipótesis o hay un poder que está presionando. Yo creo que viene por ese lado”, concluyó.