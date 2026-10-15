Estafas con visas para Estados Unidos: extraditaron al ciudadano georgiano que había sido detenido en Palermo
El sospechoso, de 28 años, fue enviado a Georgia. Está acusado de engañar a emigrantes con falsas gestiones y documentación.
El ciudadano de Georgia que había sido detenido hace un mes en el barrio porteño de Palermo, acusado de liderar una red criminal que reclutaba a solicitantes de visas para Estados Unidos y Canadá y los estafaba ofreciéndoles un falso servicio de inmigración, finalmente fue extraditado a su país de origen.
La investigación comenzó a partir de un pedido de captura internacional por fraude agravado. El hombre, de 28 años, era buscado por las autoridades judiciales de Georgia, que lo vinculan con una estructura criminal que ofrecía supuestos servicios de inmigración a cambio de dinero. Sus principales víctimas eran ciudadanos georgianos que pretendían emigrar en Estados Unidos, aunque la actividad de la organización habría cambiado cuando se endurecieron las políticas migratorias estadounidenses.
A partir de ese escenario, los investigadores detectaron que los miembros de la red empezaron a ofrecer asistencia para la obtención de visas canadienses, causando daños financieros por miles de dólares.
El caso derivó en una alerta roja de Interpol y la investigación ubicó al fugitivo en Agentina.
Cómo encontraron al acusado en Palermo
Personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal inició entonces una serie de inició una serie de tareas investigativas, revisando bases de datos públicas y privadas. Además, se analizaron perfiles en redes sociales y sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El trabajo incluyó un intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Tiflis, la capital de Georgia, que colaboró para avanzar sobre la posible ubicación del sospechoso.
Las tareas condujeron a un domicilio del barrio porteño de Palermo. Una vez identificado el lugar, los efectivos llevaron a cabo sigilosas vigilancias hasta que detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. El procedimiento terminó con su detención en la calle Soler al 3.800.
Pasaportes y documentos bajo la lupa
Después del arresto, los efectivos solicitaron una orden judicial para allanar el inmueble. La autorización fue otorgada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 9, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la Secretaría N.º 17, encabezada por Gustavo Ariel Ramírez.
El operativo se realizó con la participación de las autoridades federales y la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, organismo conocido como Department of Homeland Security, junto con integrantes vinculados al FBI.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron pasaportes y documentación escrita en georgiano, además de una notebook y un celular. Según la investigación, los papeles podrían haber sido utilizados para tramitar documentos falsos.
Ese material quedó incorporado como evidencia crucial para el proceso de extradición.
El traslado a Georgia y los cargos que enfrenta
La extradición se concretó después de varias semanas de trámites judiciales. Una vez que las autoridades intervinientes aprobaron el traslado, la Policía Federal organizó un operativo de custodia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Del procedimiento participaron integrantes de la Oficina Central Nacional de Interpol en Tiflis y efectivos de las divisiones de Operaciones Especiales y Escolta de la fuerza argentina.
El detenido abordó un vuelo con destino a Georgia y quedó a disposición de la justicia de su país por el delito de “fraude agravado, facilitación de migración ilícita, fabricación o venta de documentos falsificados”.
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