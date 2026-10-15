Estafas con visas para Estados Unidos: extraditaron al ciudadano georgiano que había sido detenido en Palermo

El trabajo incluyó un intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Tiflis, la capital de Georgia, que colaboró para avanzar sobre la posible ubicación del sospechoso.

Las tareas condujeron a un domicilio del barrio porteño de Palermo. Una vez identificado el lugar, los efectivos llevaron a cabo sigilosas vigilancias hasta que detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. El procedimiento terminó con su detención en la calle Soler al 3.800.

Pasaportes y documentos bajo la lupa

En el departamento encontraron pasaportes y documentos escritos en georgiano

Después del arresto, los efectivos solicitaron una orden judicial para allanar el inmueble. La autorización fue otorgada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 9, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la Secretaría N.º 17, encabezada por Gustavo Ariel Ramírez.

El operativo se realizó con la participación de las autoridades federales y la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, organismo conocido como Department of Homeland Security, junto con integrantes vinculados al FBI.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron pasaportes y documentación escrita en georgiano, además de una notebook y un celular. Según la investigación, los papeles podrían haber sido utilizados para tramitar documentos falsos.

El operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Ese material quedó incorporado como evidencia crucial para el proceso de extradición.

El traslado a Georgia y los cargos que enfrenta

La extradición se concretó después de varias semanas de trámites judiciales. Una vez que las autoridades intervinientes aprobaron el traslado, la Policía Federal organizó un operativo de custodia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Del procedimiento participaron integrantes de la Oficina Central Nacional de Interpol en Tiflis y efectivos de las divisiones de Operaciones Especiales y Escolta de la fuerza argentina.

El detenido abordó un vuelo con destino a Georgia y quedó a disposición de la justicia de su país por el delito de “fraude agravado, facilitación de migración ilícita, fabricación o venta de documentos falsificados”.