Estafas con falsas visas a Estados Unidos: detuvieron a un ciudadano georgiano en Palermo

Con los cambios implementados en las políticas migratorias de Estados Unidos, la organización comenzó a ofrecer la supuesta asistencia para obtener visas de Canadá. De esta manera, ampliaron el número de personas a las que apuntaban con el mismo mecanismo.

A raíz de las denuncias y la investigación llevada adelante en Georgia, las autoridades judiciales de ese país solicitaron la captura internacional del sospechoso mediante una notificación roja de Interpol.

De Georgia a Palermo: cómo lo encontraron

La investigación ubicó al sospechoso en Argentina. A partir de esta situación, agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal comenzaron con tareas investigativas para establecer su paradero.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal junto a Interpol y colaboración del FBI

Los efectivos revisaron bases de datos de organismos públicos y privados, analizaron información disponible en redes sociales y utilizaron sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - INTERPOL). Además, mantuvieron un intercambio de información con la Oficina Central Nacional en Tbilisi, capital de Georgia.

Las tareas permitieron establecer que el hombre podía encontrarse en un domicilio del barrio porteño de Palermo. A partir de ese dato, los policías realizaron vigilancias en la zona hasta que detectaron a una persona cuyas características coincidían con las del prófugo.

Finalmente, los agentes lo identificaron y lo detuvieron sobre la calle Soler al 3800.

Qué elementos hallaron dentro de la vivienda del georigiano

Después del arresto, los efectivos solicitaron una orden para allanar el inmueble donde se encontraba el acusado. La medida fue autorizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la Secretaría N° 17, a cargo de Gustavo Ariel Ramírez.

El operativo contó con la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) perteneciente al FBI.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varios pasaportes y documentación escrita en idioma georgiano, lo cual podría estar relacionado con la tramitación de documentos falsos y será incorporado como evidencia crucial en el proceso de extradición. Además, en el lugar se secuestró una notebook y un teléfono celular.

El ciudadano georgiano quedó detenido y a disposición de la Justicia argentina. Ahora deberá atravesar el correspondiente proceso de extradición, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones vinculadas al pedido de captura internacional por fraude agravado.