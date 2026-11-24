Extraditaron desde Filipinas a un argentino acusado de liderar una red internacional de estafas
"King Papa Yaw" habría utilizado perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas para engañar a sus víctimas y obtener transferencias de dinero.
Un ciudadano argentino conocido como "King Papa Yaw" fue extraditado desde Filipinas y quedó a disposición de la Justicia argentina, acusado de integrar una organización criminal transnacional dedicada a cometer estafas y extorsiones informáticas.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la Dirección General de Cooperación Internacional y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, en coordinación con Interpol y las autoridades de Filipinas.
Según la investigación judicial, el detenido habría tenido un rol clave dentro de la organización, que utilizaba perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas para establecer vínculos afectivos con sus víctimas y, una vez que lograba ganarse su confianza, simulaba situaciones de urgencia para solicitarles transferencias de dinero.
El dinero ingresaba en cuentas bancarias de terceros que cobraban una comisión por facilitar su uso y luego era derivado a otras operaciones para dificultar su rastreo, mientras que, según la investigación, parte de los fondos habría sido destinada al financiamiento de actividades terroristas y del narcotráfico en Nigeria.
Cómo fue la investigación que permitió localizarlo
La búsqueda del acusado se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre distintas oficinas de Interpol, que permitió a la PFA obtener información sobre sus movimientos en Brasil, mientras que la oficina de Montevideo aportó datos sobre transferencias de dinero enviadas desde Argentina y recibidas por el sospechoso desde Uruguay.
El hombre tenía una Notificación Roja de Interpol, solicitada por la Policía Federal, que permitió su localización y posterior detención durante un control migratorio en Filipinas. La oficina de Manila comunicó oficialmente el arresto, en el marco de la denominada "Operación Jackal".
Una vez concretada la extradición, los funcionarios argentinos asumieron la custodia del detenido en Manila y desde allí inició un traslado a la Argentina.
Además, sobre el acusado pesaba una Notificación Plateada de Interpol, una herramienta destinada a identificar y localizar bienes y activos vinculados con personas investigadas.
Tras su llegada al país, fue trasladado a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del juez Manuel Arturo De Campos.
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