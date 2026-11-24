El hombre tenía una Notificación Roja de Interpol, solicitada por la Policía Federal, que permitió su localización y posterior detención durante un control migratorio en Filipinas. La oficina de Manila comunicó oficialmente el arresto, en el marco de la denominada "Operación Jackal".

Una vez concretada la extradición, los funcionarios argentinos asumieron la custodia del detenido en Manila y desde allí inició un traslado a la Argentina.

Además, sobre el acusado pesaba una Notificación Plateada de Interpol, una herramienta destinada a identificar y localizar bienes y activos vinculados con personas investigadas.

Tras su llegada al país, fue trasladado a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del juez Manuel Arturo De Campos.