Fernando Burlando asume la querella en el caso Nancy Godoy
El abogado viajará a Corrientes para hacerse cargo junto a su equipo. Uno de los abogados habló sobre las hipótesis del caso y los detenidos.
Fernando Burlando asumirá la querella en la investigación por la desaparición de Nancy Godoy en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Lo hará junto a un equipo legan integrado por su par correntino Gustavo Briend y Juan Cruz Veloso, quien habló sobre las hipótesis del caso y los detenidos.
En las últimas horas el caso dio un giro luego de que Briend anunciara que la investigación apuntaba a un posible ataque sexual seguido de femicidio. Sus palabras se dieron en diálogo con Radio Dos en el marco de la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí", sobre quien trascendió que era apuntado como el principal sospechoso.
Al respecto, su colega Veloso fue más cauto: "Están abiertas las especulaciones, sabemos que son varias. Se estaban manejando cuestiones de femicidio, de que pudo haber inclusive un ataque sexual, pero hasta el momento son todas especulaciones, faltan ultimar muchos detalles más", comentó hoy en diálogo con los medios.
El abogado explicó que ayer pudieron reunirse con los tres hijos de Nancy, Sebastián, Adán y José, pero que resta confirmar si la familia se unificará en una sola querella.
"La familia esta anonadada, no conoce a fondo qué pudo haber pasado con Nancy. Están prestándose colaborativos con la investigación y con la fiscalía. Para ellos todavía es una incógnita qué pudo haber sucedido", dijo Veloso, ya presente en Esquina.
Por el momento hay cinco detenidos: Rosa Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas, ambos imputados por encubrimiento agravado; Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio; el capataz Zarza; y otro hombre de apellido Sandoval sobre quien hasta el momento se desconoce qué participación podría haber tenido en el hecho.
"Estamos al tanto de cada uno de los sospechosos, pero sería negligente de mi parte asegurar que hay uno principal apuntado. Esa es una investigación muy temprana", aclaró Veloso este jueves.
Mientras se aguarda la llegada de Burlando para el fin de semana, se espera también que finalicen los peritajes sobre los elementos secuestrados durante un allanamiento realizado ayer en la casa de Leguizamón, una de las detenidas.
En concreto, se encontraron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. A su vez, la Fiscalía comunicó que procederán a realizar una extracción de sangre a familiares de Godoy para tener un cotejo de ADN en caso de que se hallen restos.
Por estas horas, Zarza fue trasladado a la estancia para que señale precisamente qué hizo, a dónde fue y que reconstruya lo sucedido el día de la desaparición de Nancy Godoy.
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