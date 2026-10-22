Fernando Burlando asume la querella en el caso Nancy Godoy

Por el momento hay cinco detenidos: Rosa Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas, ambos imputados por encubrimiento agravado; Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio; el capataz Zarza; y otro hombre de apellido Sandoval sobre quien hasta el momento se desconoce qué participación podría haber tenido en el hecho.

"Estamos al tanto de cada uno de los sospechosos, pero sería negligente de mi parte asegurar que hay uno principal apuntado. Esa es una investigación muy temprana", aclaró Veloso este jueves.

Mientras se aguarda la llegada de Burlando para el fin de semana, se espera también que finalicen los peritajes sobre los elementos secuestrados durante un allanamiento realizado ayer en la casa de Leguizamón, una de las detenidas.

En concreto, se encontraron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. A su vez, la Fiscalía comunicó que procederán a realizar una extracción de sangre a familiares de Godoy para tener un cotejo de ADN en caso de que se hallen restos.

Por estas horas, Zarza fue trasladado a la estancia para que señale precisamente qué hizo, a dónde fue y que reconstruya lo sucedido el día de la desaparición de Nancy Godoy.