Un nene de 2 años escapó de su casa y murió tras ser arrollado por una formación del Tren Roca

El conductor fue atacado por los vecinos. "Me robaron todo, me cagaron a palos”, expresó el maquinista y contó que quisieron prender fuego la formación y añadió: “No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó tras el terrible hecho. En ese sentido, una persona que grababa intentó calmarlo: “Tranquilo, vos no tenés la culpa de nada”.

Personal de Defensa Civil de Florencio Varela acudió al lugar para asistir al niño, que fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce, de esa localidad, donde fue operado de urgencia pero no logró sobrevivir.

En el recorrido que hace el ferrocarril hay varios asentamientos a los costados de las vías del tren y suele haber accidentes. Además, las estructuras de protección en muchos casos son deficientes o están vandalizadas. Este no es el primer caso que se registra en esta línea ferrocarril. El 14 de agosto pasado, en el mismo ramal, en las estación Bosques, un nene de cinco años fue atropellado por una formación y los vecinos agredieron al maquinista.

La UFI de Florencio Varela tiene a cargo de la investigación del hecho.