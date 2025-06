Fuerte choque en Flores: un auto se incrustó en un camión

Así fue el impresionante choque en Flores

Según las primeras informaciones, el camión se encontraba correctamente frenado en el semáforo, sobre el carril izquierdo

Por su parte, al conductor del Volkswagen Gol, un joven del 30 años, se le cayó su teléfono celular en el área de apoya pies del acompañante y se agachó para agarrarlo. En ese instante, perdió el control del auto, que se desvió con rapidez hacia la izquierda y terminó incrustado debajo del acoplado del camión.

Tal como se puede ver en las imágenes grabadas en el lugar, la punta trasera del camión quedó prácticamente sobre el apoyacabeza del conductor.

choque flores @bagliettoc

El milagro recae en que, gracias a que el joven estaba agachado sobre el lado del acompañante buscando el teléfono, solo sufrió la fractura de su mano izquierda.

Habló el conductor del camión: "Fue un susto bárbaro"

"No se a qué velocidad venía el vehículo, pero seguro era rápido, porque para terminar así... Yo estaba frenado en el semáforo y sentí el golpe, venía por lo menos a 60 km/h, porque me movió unos metros para adelante y me hizo chocar contra el árbol", relató Ramón, conductor del camión, quien resultó ileso y se encontraba en buen estado de salud.

choque flores @bagliettoc

El hombre relató cómo fueron los momentos posteriores al choque y detalló: "Me bajé y fui a socorrer al muchacho, que estaba bien. Ahí me dijo que se le había caído el celular para el lado del acompañante, que lo agarró y por eso se habrá salvado. Fue un susto bárbaro".

Ramón indicó además que luego del fuerte accidente el conductor del auto "estaba consciente, respondía bien, se movía" y que solo "tenía una herida en la mano".

choque flores @bagliettoc

En el lugar se hicieron presentes personal policial, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes tuvieron que cortar la puerta del auto del lado del acompañante para poder retirar al conductor.

El joven fue trasladado al Hospital Álvarez para ser atendido por los médicos debido a la fractura de su mano izquierda.

choque flores