Fuerte declaración del hijo de Nancy Godoy por su desaparición en Corrientes: "Todo empezó por la denuncia"

Hasta el momento son cinco los detenidos: el capataz Irineo Zarza, señalado como el principal sospechoso, Rosa Leguizamón y su esposo Nahuel Rojas, y los peones Ezequiel Bordón y Sandoval.

Sin embargo, para Adán no hay dudas de que "hay más personas involucradas en esto". Al ser consultado sobre a quiénes se refería, respondió: “A todas las personas que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá, son todos sospechosos, pueden ser todos culpables”.

La frase que podría darle un giro al caso: "Todo empezó por la denuncia"

Nancy trabajaba en la Escuela N°626

Uno de los puntos que Adán vinculó con la desaparición de su madre es la denuncia que había presentado Nancy por las condiciones en las que se encontraba la escuela. Para la familia, ese reclamo podría haber generado conflictos con personas relacionadas con el establecimiento situado en el paraje El Malezal.

“Todo empezó por la denuncia, porque había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo”, sostuvo el joven y agregsó: "Podría haber sido un motivo, pero no se sabe".

En ese contexto, apuntó contra Norberto Gamarra, el exdirector de la escuela: “Ese hombre es tremendo caradura, una corrupción increíble”.

La carta que escribió Nancy Godoy sobre el estado de la escuela

En ese punto, dijo desconocer qué vínculo podía existir entre Leguizamón y Gamarra. “Rosa se hacía la buena samaritana y no sabemos si era más compinche con el director anterior, que conocía a todos”, expresó.

También recordó que Nancy temía que el hombre pudiera aparecer en la escuela. “Mi mamá decía que no podía dejar los papeles de la escuela ahí porque él podía ir a sacárselos. Por eso se llevaba todo a su casa”, contó.

Mientras tanto, se desarrollan operativos de búsqueda en tres lugares específicos que habrían sido señalados por algunos de los imputados. La familia espera que los procedimientos permitan dar con Nancy: “Quiero que encuentren a mi madre”, insistió su hijo.

Este viernes por la mañana se realizó la audiencia de formalización de la imputación contra Rosa Leguizamón, quien trabajaba como puestera en la estancia El Curupí y era la encargada del último tramo del traslado a Nancy a caballo hacia la escuela. El abogado Gustavo Briend, integrante del equipo de Fernando Burlando y representante de la familia de la docente, confirmó a C5N que la mujer quedó imputada como partícipe primaria de un homicidio.

Para hoy también se espera que se lleve a cabo la audiencia de medidas de coerción, instancia en la que el juez deberá evaluar si existen riesgos procesales y determinar si corresponde dictar la prisión preventiva.