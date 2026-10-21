La carta de Nancy Godoy antes de desaparecer en Corrientes: "Por la noche no te dejan dormir"
Una masiva escrita de puño y letra por la maestra hace referencia nuevamente a la escuela en la que trabajaba y menciona a una de las detenidas.
En las últimas horas se conoció una carta escrita a mano por Nancy Estela Godoy, la docente que sigue desaparecida en Corrientes, en la que apunta nuevamente contra las precarias condiciones en las que se encontraba la Escuela N°626 e incluso nombra a Rosa Leguizamón, una de las detenidas.
Escrita sobre una hoja en blanco y fechada el 15 de agosto de este año, la carta deja constancia de una reunión que mantuvo Nancy con padres y vecinos de la escuela para hablar sobre el deplorable estado del establecimiento, pese a que había alumnos que todavía intentaban asistir al lugar.
"En el local de la Escuela Primaria Común N°626, de categoría cuarta, zona inhóspita, Paraje Malezal 5ta sección, ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, a los 15 días del mes de agosto del año 2026, siendo las 9:30, nos reunimos la directora a/c suplente Godoy Nancy Estela con padres, vecinos para dejar constancia de la situación en la que se encontró/se encuentre la escuela con una matrícula de alumnos", comienza el documento.
Qué dice la carta de Nancy Godoy
Al igual que mencionaba en el audio que se conoció ayer, Nancy describe en la carta la escena con la que se encontró al llegar a la escuela: "La parte edilicia totalmente abandonada, sucio con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra...".
Acto seguido, la docente explica que "una mamá tuvo que ayudar con la limpieza" y estuvo "dos días para lograr más o menos un lugar seco, habitable".
También menciona que, a partir del testimonio de vecinos y padres de los alumnos, supo que "el docente hace 2 o 3 años no asiste a dar clases a dicha escuela".
Cuenta, además, que debido al estado en el que se encontraba el lugar, tuvo que ir a dormir tres noches consecutivas a la casa de Rosa Leguizamón, hoy en día detenida e imputada por encubrimiento agravado.
A esto se le sumaban las circunstancias inhóspitas de la zona en la cual se alza la escuela: Nancy cuenta que en el lugar ni siquiera había agua, por lo que tenían que ir a buscarla del vecino o en la laguna. Sí habla de la existencia de paneles solares para cargar energía y así poder encender la luz en horas de la noche.
"Había una iguana dentro del edificio. Las paredes del frente tienen rajaduras, el techo de adelante parece que en cualquier momento se cae, los ventanales rotos, al estar tanto tiempo cerrada la humedad por dentro los deterioró", enumera y agrega la presencia de "suciedad de ratas y murciélagos" que "están entre el techo y el machimbre".
"Por la noche no te dejan dormir y el olor es insoportable", describe Nancy en la carta y añade: "Los pupitres estaban llenos de mugre, no se veía el color; libros muchos mojados. Se ordenó sobre un pupitre ya que no hay muebles para libros. No existe un mástil, solo un hierro alto donde se coloca la bandera; por cierto, estaba rota y sucia que no se distinguía los colores celeste y blanco. La tiré".
En el final de la masiva, tal como expresaba en el audio, la docente remarca algo que, al parecer, le llamaba la atención: la falta de existencia de documentación o registros en la escuela.
"No se constató registros ningún tipo de documentación del año 2026 o 2025, 2024, solo existen registros de...", se llega a leer antes de que se corte la foto.
A 16 días de su desaparición, hasta el momento no hay certezas de qué pudo haber pasado con la maestra. Tampoco se pudo comprobar que haya llegado a la escuela aquel 6 de octubre ni que haya sido ella quien le envió los mensajes a su hijo en los días posteriores.
Por el caso hay tres detenidos: el peón Ezequiel Bordón, Rosa Leguizamón y el esposo de esta, Nahuel Rojas, quien se había acercado a la escuela para confirmar que Nancy no estaba ahí y había grabado un video de las condiciones en las que se encontraba en el lugar.
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