La carta de Nancy Godoy antes de desaparecer en Corrientes: "Por la noche no te dejan dormir"

También menciona que, a partir del testimonio de vecinos y padres de los alumnos, supo que "el docente hace 2 o 3 años no asiste a dar clases a dicha escuela".

Cuenta, además, que debido al estado en el que se encontraba el lugar, tuvo que ir a dormir tres noches consecutivas a la casa de Rosa Leguizamón, hoy en día detenida e imputada por encubrimiento agravado.

A esto se le sumaban las circunstancias inhóspitas de la zona en la cual se alza la escuela: Nancy cuenta que en el lugar ni siquiera había agua, por lo que tenían que ir a buscarla del vecino o en la laguna. Sí habla de la existencia de paneles solares para cargar energía y así poder encender la luz en horas de la noche.

"Había una iguana dentro del edificio. Las paredes del frente tienen rajaduras, el techo de adelante parece que en cualquier momento se cae, los ventanales rotos, al estar tanto tiempo cerrada la humedad por dentro los deterioró", enumera y agrega la presencia de "suciedad de ratas y murciélagos" que "están entre el techo y el machimbre".

Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre

"Por la noche no te dejan dormir y el olor es insoportable", describe Nancy en la carta y añade: "Los pupitres estaban llenos de mugre, no se veía el color; libros muchos mojados. Se ordenó sobre un pupitre ya que no hay muebles para libros. No existe un mástil, solo un hierro alto donde se coloca la bandera; por cierto, estaba rota y sucia que no se distinguía los colores celeste y blanco. La tiré".

En el final de la masiva, tal como expresaba en el audio, la docente remarca algo que, al parecer, le llamaba la atención: la falta de existencia de documentación o registros en la escuela.

"No se constató registros ningún tipo de documentación del año 2026 o 2025, 2024, solo existen registros de...", se llega a leer antes de que se corte la foto.

A 16 días de su desaparición, hasta el momento no hay certezas de qué pudo haber pasado con la maestra. Tampoco se pudo comprobar que haya llegado a la escuela aquel 6 de octubre ni que haya sido ella quien le envió los mensajes a su hijo en los días posteriores.

Por el caso hay tres detenidos: el peón Ezequiel Bordón, Rosa Leguizamón y el esposo de esta, Nahuel Rojas, quien se había acercado a la escuela para confirmar que Nancy no estaba ahí y había grabado un video de las condiciones en las que se encontraba en el lugar.