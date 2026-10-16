Gianinna Maradona explotó y mostró los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego
La hija del Diez publicó capturas de un grupo de WhatsApp con mensajes del psicólogo, fechados dos días antes de la muerte de su padre.
Gianinna Maradona volvió a quedar en el centro de la polémica por la muerte de Diego Maradona al compartir conversaciones de WhatsApp con Carlos Díaz, el psicólogo que integraba el equipo que atendía al exfutbolista durante su internación domiciliaria.
Los mensajes, fechados el 23 de noviembre de 2020, dos días antes del fallecimiento del Diez, reavivaron la controversia sobre las indicaciones que recibía la familia para visitarlo.
Las capturas pertenecen a un grupo llamado “Parte médico olivos”, en el que participaban familiares de Diego y profesionales de su entorno, entre ellos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. Gianinna difundió las imágenes en sus redes sociales y acompañó una de ellas con una aclaración contundente: “En este grupo estábamos todos”.
Qué decían los chats del psicólogo de Diego Maradona
En uno de los mensajes, Gianinna preguntó si había novedades sobre su padre y si las visitas debían seguir sujetas a las indicaciones del equipo que lo atendía. “¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitas siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él sino respetando su espacio?”, escribió.
Díaz respondió que Diego había estado de buen humor, aunque tenía ganas de permanecer solo. “Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de medicación y el alcohol cero”, sostuvo el psicólogo.
En el mismo intercambio, el profesional planteó que debían preguntarle directamente al exfutbolista si quería recibir visitas o hacer videollamadas, para que pudiera decidir. También manifestó que buscaban evitar reacciones conflictivas como las que, según su mensaje, se habían producido durante la semana anterior.
“La idea es evitar cualquier tipo de reacción como las de la semana pasada y seguir acompañándolo, que sepa que estamos a disposición 100%, pero que las decisiones las toma él”, escribió Díaz. Luego agregó: “Ya aceptar enfermera es un golazo”.
Gianinna también publicó otra captura y escribió: “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a los cuestionamientos de Dalma sobre las indicaciones que recibieron para limitar las visitas a su padre.
La pelea entre Gianinna, Dalma y Jana Maradona
La difusión de las conversaciones se produjo en medio del enfrentamiento familiar que desató la decisión de Jana Maradona de solicitar, a través de su abogado, Félix Linfante, la absolución de Carlos Díaz en el juicio por la muerte de Diego.
Dalma cuestionó públicamente esa postura y recordó que el psicólogo les había indicado a ella, Gianinna y Verónica Ojeda que debían dejar de visitar al exfutbolista para respetar el tratamiento. “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”, lanzó contra su hermana.
Gianinna, por su parte, también manifestó su desacuerdo con el pedido de absolución y sostuvo que consideraba responsables tanto a quienes habían actuado como a quienes, según su interpretación, no habían intervenido cuando correspondía.
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