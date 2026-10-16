Gianinna Maradona explotó y mostró los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego

En el mismo intercambio, el profesional planteó que debían preguntarle directamente al exfutbolista si quería recibir visitas o hacer videollamadas, para que pudiera decidir. También manifestó que buscaban evitar reacciones conflictivas como las que, según su mensaje, se habían producido durante la semana anterior.

“La idea es evitar cualquier tipo de reacción como las de la semana pasada y seguir acompañándolo, que sepa que estamos a disposición 100%, pero que las decisiones las toma él”, escribió Díaz. Luego agregó: “Ya aceptar enfermera es un golazo”.

Gianinna también publicó otra captura y escribió: “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a los cuestionamientos de Dalma sobre las indicaciones que recibieron para limitar las visitas a su padre.

La pelea entre Gianinna, Dalma y Jana Maradona

La difusión de las conversaciones se produjo en medio del enfrentamiento familiar que desató la decisión de Jana Maradona de solicitar, a través de su abogado, Félix Linfante, la absolución de Carlos Díaz en el juicio por la muerte de Diego.

Dalma cuestionó públicamente esa postura y recordó que el psicólogo les había indicado a ella, Gianinna y Verónica Ojeda que debían dejar de visitar al exfutbolista para respetar el tratamiento. “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”, lanzó contra su hermana.

Gianinna, por su parte, también manifestó su desacuerdo con el pedido de absolución y sostuvo que consideraba responsables tanto a quienes habían actuado como a quienes, según su interpretación, no habían intervenido cuando correspondía.