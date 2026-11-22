Gianinna Maradona, Trueno, Mario Pergolini y más reaccionaron al Boca campeón
Luego de la victoria de Boca en Colombia, distintos famosos usaron sus redes sociales para hablar del nuevo título del Xeneize. Los detalles.
La histórica consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 desató una inmediata ola de euforia que trascendió las tribunas del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego del contundente triunfo por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en la gran final disputada este sábado 21 de noviembre en territorio colombiano, numerosas figuras del mundo del espectáculo y del deporte identificadas con los colores azul y oro volcaron su emoción en las redes sociales mediante videos, fotografías y dedicatorias para acompañar la alegría del pueblo xeneize.
Conducido tácticamente por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, el conjunto argentino logró quebrar una sequía de 18 años sin vueltas olímpicas a nivel internacional gracias a las anotaciones de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel en un encuentro que arrancó a las 19:30, hora de nuestro país.
Durante la etapa inicial, Boca manejó con criterio la posesión de la pelota y los ritmos del partido para edificar una ventaja clave, mientras que en el complemento resistió con solidez cerca de su propia área ante la intensa presión ejercida por el cuadro brasileño, sellando así un anhelo que la institución se había trazado desde el inicio de la campaña el 3 de marzo.
Una de las primeras personalidades en manifestarse tras la premiación fue Gianinna Maradona, reconocida fanática del club y continuadora de la pasión azul y oro de su padre, Diego Maradona. Desde sus historias de Instagram, la empresaria difundió una captura de su televisor donde aparecía Leandro Paredes visiblemente conmovido tras la victoria frente al elenco brasileño, acompañando la postal con una sentida dedicatoria: “Qué lindo es ser bostera. Gracias, los amo”.
A esa misma alegría familiar se sumó Dalma Maradona, quien recurrió a sus plataformas digitales para recordar una apuesta que había formulado antes del pitazo inicial y relatar que se dirigiría al domicilio de un primo para arrojarse a la pileta tras la obtención del trofeo, advirtiendo con entusiasmo: “Las promesas se cumplen”.
Instantes después, la actriz subió una fotografía de varios integrantes del plantel abrazados de espaldas a la cámara luciendo sombreros y sombrillas de cotillón amarillas y azules, escena que resumió con una sola palabra: “Fotón”.
Por su parte, el músico Trueno también dijo presente en la celebración virtual a través de una grabación realizada junto a su grupo de amigos, en la que se lo observa alentando con emoción al ritmo de “Dale, dale, dale Boca” durante el desenlace del partido.
Las muestras de gratitud continuaron multiplicándose entre referentes de los medios y el deporte nacional, tal como ocurrió con Mario Pergolini, conductor de "Otro Día Perdido" por El Trece, quien compartió una imagen dedicada al grupo de futbolistas y al cuerpo técnico con un mensaje que se viralizó velozmente: “Gracias Boca, gracias a todos los jugadores. A todos”.
En sintonía, Alejandro Fantino optó por reconocer especialmente la labor del director técnico al escribir: “Un tipo que merece todo lo que vive. Gracias por esta locura, Vasco”, cerrando su publicación con una declaración de amor hacia la institución: “Gracias Boca de mi vida por esta alegría”.
Finalmente, la conquista también contó con testigos privilegiados en la cancha y postales familiares cargadas de ternura en nuestro país. Desde muy cerca del césped colombiano, el extenista Juan Martín del Potro registró el instante en que los jugadores se aproximaron a las gradas para celebrar junto al público y publicó: “Vamos @bocajrs”, mientras que el cantante Iván Noble difundió un retrato junto a Benito Noble Ortega —el hijo que tiene en común con Julieta Ortega— y expresó: “Gracias @bocajrs de mi vida por otra alegría con mi hijo”.
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