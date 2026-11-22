Instantes después, la actriz subió una fotografía de varios integrantes del plantel abrazados de espaldas a la cámara luciendo sombreros y sombrillas de cotillón amarillas y azules, escena que resumió con una sola palabra: “Fotón”.

Por su parte, el músico Trueno también dijo presente en la celebración virtual a través de una grabación realizada junto a su grupo de amigos, en la que se lo observa alentando con emoción al ritmo de “Dale, dale, dale Boca” durante el desenlace del partido.

Las muestras de gratitud continuaron multiplicándose entre referentes de los medios y el deporte nacional, tal como ocurrió con Mario Pergolini, conductor de "Otro Día Perdido" por El Trece, quien compartió una imagen dedicada al grupo de futbolistas y al cuerpo técnico con un mensaje que se viralizó velozmente: “Gracias Boca, gracias a todos los jugadores. A todos”.

En sintonía, Alejandro Fantino optó por reconocer especialmente la labor del director técnico al escribir: “Un tipo que merece todo lo que vive. Gracias por esta locura, Vasco”, cerrando su publicación con una declaración de amor hacia la institución: “Gracias Boca de mi vida por esta alegría”.

Finalmente, la conquista también contó con testigos privilegiados en la cancha y postales familiares cargadas de ternura en nuestro país. Desde muy cerca del césped colombiano, el extenista Juan Martín del Potro registró el instante en que los jugadores se aproximaron a las gradas para celebrar junto al público y publicó: “Vamos @bocajrs”, mientras que el cantante Iván Noble difundió un retrato junto a Benito Noble Ortega —el hijo que tiene en común con Julieta Ortega— y expresó: “Gracias @bocajrs de mi vida por otra alegría con mi hijo”.