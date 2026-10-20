Gianinna Maradona reveló un chat de Carlos Díaz y Agustina Cosachov: "O perdemos la matrícula y vamos en cana"
La hija de Diego Maradona compartió una story con la palabra “FIN” y una captura de una conversación del 14 de noviembre de 2020.
Gianinna Maradona volvió a expresarse en redes sociales en medio de las repercusiones judiciales por la muerte de su padre. La hija del Diez publicó una story en la que escribió “FIN” y adjuntó una captura de un chat entre Carlos Díaz, el psicólogo que atendía a Diego Maradona, y Agustina Cosachov, la psiquiatra que también formaba parte del equipo de profesionales que lo asistía.
Gianinna Maradona publicó un chat de Carlos Díaz y Agustina Cosachov con un polémico mensaje sobre Diego
La conversación corresponde al 14 de noviembre de 2020, a las 20:30, y contiene un mensaje de Díaz dirigido a Cosachov que volvió a poner el foco sobre las circunstancias que rodearon la atención del exfutbolista en sus últimos días. “Agus si sale bien Diego, esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos matrícula y vamos en cana o somos semidioses jaja”, escribió el psicólogo, según la captura difundida por Gianinna.
La publicación de la hija de Maradona se conoció en un contexto de fuertes cuestionamientos y discusiones judiciales sobre las responsabilidades de los profesionales que estuvieron cerca del exfutbolista antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
En paralelo, Diego Olmedo, abogado defensor de Carlos Díaz, sostuvo que existen elementos que respaldan la posición de su representado y pidió su absolución. Entre los argumentos expuestos por la defensa, el letrado hizo referencia a conversaciones que, según su interpretación, demostrarían que Gianinna había avalado la reducción de las visitas a su padre durante su internación domiciliaria.
El planteo del abogado apunta a cuestionar las acusaciones contra el psicólogo y a discutir el alcance de su intervención en las decisiones vinculadas con la atención de Maradona. Olmedo también sostuvo que los enfermeros que cuidaban al exjugador en la residencia de Tigre no tuvieron contacto con Díaz, un argumento que forma parte de la estrategia defensiva para delimitar las responsabilidades de su cliente.
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