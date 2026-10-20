Gianinna Maradona reveló un chat de Carlos Díaz y Agustina Cosachov: "O perdemos la matrícula y vamos en cana"

El planteo del abogado apunta a cuestionar las acusaciones contra el psicólogo y a discutir el alcance de su intervención en las decisiones vinculadas con la atención de Maradona. Olmedo también sostuvo que los enfermeros que cuidaban al exjugador en la residencia de Tigre no tuvieron contacto con Díaz, un argumento que forma parte de la estrategia defensiva para delimitar las responsabilidades de su cliente.