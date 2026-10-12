"Hola, vengo a hacerme una eutanasia": la confusión viral de un hombre que quería una vasectomía
Una pareja se volvió viral en redes sociales al relatar una visita al urólogo donde, nervioso por la situación, el hombre confundió un importante término.
Lo que debía ser una visita médica para consultar sobre métodos anticonceptivos terminó transformándose en una anécdota desopilante y viral en las redes sociales. Un hombre, llamado Marcelo, acudió a un urólogo -acompañado por su mujer- y protagonizó un insólito e involuntario blooper al momento de explicar el motivo de su consulta.
Al ingresar al consultorio, el especialista los recibió con la habitual pregunta de rigor: "Marcelo, contame qué es lo que necesitás". Sin embargo, traicionado por la tensión del momento, el paciente respondió con una frase que dejó helado al médico: "Vengo a averiguar para hacerme la eutanasia".
La reacción del médico y el verdadero pedido
La respuesta no solo desató la risa inmediata de su esposa, sino también la rápida y humorística reacción del profesional de la salud. "¡No, flaco! ¿Ya querés que te mate?", le respondió entre risas el urólogo al notar el evidente malentendido. "Me confundí, no me salía la palabra, me puse nervioso", indicó el hombre, mientras su mujer se reía.
Tras el insólito cruce de palabras, Marcelo aclaró que la traición de los nervios lo llevó a equivocarse y que, en realidad, lo que pretendía solicitar era una vasectomía.
La repercusión en las redes sociales
El video en el que la pareja relató la divertida secuencia no tardó en llenarse de interacciones y comentarios cómicos por parte de los internautas. La confusión entre ambos términos médicos dio pie a una catarata de bromas y ocurrencias: "Eutanasia testicular", bromeó un usuario.
En tanto, otro escribió: "Si iba solo, no volvía para la cena", destacando la importancia de ir acompañado. "Es otro método anticonceptivo definitivo", ironizaron en la publicación, mientras que una usuaria sostuvo: "Por eso tienen que ir con nosotras al médico".
El divertido episodio cerró con el agradecimiento de los usuarios hacia la pareja por compartir el blooper que, sin dudas, le alegró el día tanto al especialista como a miles de personas en internet.
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