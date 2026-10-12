"Hola, vengo a hacerme una eutanasia": la confusión viral de un hombre que quería una vasectomía

En tanto, otro escribió: "Si iba solo, no volvía para la cena", destacando la importancia de ir acompañado. "Es otro método anticonceptivo definitivo", ironizaron en la publicación, mientras que una usuaria sostuvo: "Por eso tienen que ir con nosotras al médico".

El divertido episodio cerró con el agradecimiento de los usuarios hacia la pareja por compartir el blooper que, sin dudas, le alegró el día tanto al especialista como a miles de personas en internet.