"Ratón": la representante de Miss Universo que se hizo viral al contar la actitud de su cita con la propina

A pesar del malestar por la forma en que se lo exigió, Catalina accedió a colaborar. Sin embargo, al revisar su billetera notó que no llevaba dinero en efectivo. Ante la situación, su cita colocó el dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir la propina -algo molesto- y sugirió dejar el compromiso para una próxima oportunidad.