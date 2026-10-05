"Ratón": la representante de Miss Universo que se hizo viral al contar la actitud de su cita con la propina
Se trata de Catalina Wandyk, quien participó de Miss Universo Argentina 2026 representando a la provincia de Río Negro. Mirá su relato acá.
Catalina Wandyk, representante de Río Negro para Miss Universo 2026, encendió el debate en las redes sociales al relatar la insólita secuencia que vivió tras salir a cenar con un chico que conoció por internet. Tras compartir con sus seguidores la difícil experiencia, no tardó en volverse viral.
"Rata": la representante de Miss Universo que se hizo viral al contar la actitud de su cita con la propina
"Me hizo la propina en la primera cita y decidí no verlo nunca más", así comienzó su relato Catalina Wandyk, tras lo cual reveló que aceptó la invitación de un joven a un restaurante propuesto por él, pero que tuvo sus motivos para declinar la posibilidad de un segundo encuentro.
Aunque la cena transcurrió con cierta normalidad, la situación dio un giro inesperado al momento de abonar la cuenta. "Hay cosas de base que ya no me gustaron, pero llega la cuenta, el chabón agarra, mira y me dice: 'Yo te invito, vos pagá la propina, son $8.000'", contó sorprendida por la actitud tan arbitraria e impositiva.
A pesar del malestar por la forma en que se lo exigió, Catalina accedió a colaborar. Sin embargo, al revisar su billetera notó que no llevaba dinero en efectivo. Ante la situación, su cita colocó el dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir la propina -algo molesto- y sugirió dejar el compromiso para una próxima oportunidad.
El verdadero conflicto surgió apenas cinco minutos después, cuando el joven cambió de opinión repentinamente. "Me dice: 'Me acabo de acordar, me parece que le podés transferir a la moza la propina'", relató Catalina. Instantes después, el chico llamó a la camarera, le avisó que recibiría una transferencia por parte de ella y se guardó nuevamente su dinero de la mesa.
"No me molestaba poner los 8.000 pesos, lo que no me gustó fue la actitud miserable y cómo me mandoneó. Sacó la plata de la mesa y se la guardó, quedó como un miserable ratón", concluyó tajante la modelo, asegurando que decidió no volver a comunicarse con él tras la mala experiencia.
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