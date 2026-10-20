Imputan por estafa a un ginecólogo detenido en Chaco por abuso sexual: también simulaba cirugías

A este cuadro se sumó la denuncia impulsada por una ex pareja de Kumiega, quien aportó elementos sobre episodios de violencia física y abusos ocurridos fuera del ámbito hospitalario. Este testimonio resultó determinante para consolidar la prisión preventiva del acusado, permitiendo a los investigadores trazar un perfil sobre el ejercicio sostenido de la violencia y la manipulación por parte del médico.

Investigación en curso y complicidades

Los investigadores avanzan ahora sobre la red de complicidades y la trazabilidad de los expedientes médicos presentados ante las prestadoras de salud. Aunque la fiscalía indicó que aún es prematuro determinar si otros profesionales, como instrumentadores, anestesistas o personal de clínica, formaban parte activa de la maniobra, los allanamientos realizados en los centros médicos donde operaba permitieron secuestrar historias clínicas, registros de facturación y material informático clave.

Mientras Kumiega permanece detenido y se multiplican los testimonios de mujeres que rompen el silencio en la provincia, la causa se convirtió en uno de los escándalos sanitarios y judiciales más graves de los últimos años en Chaco, exponiendo graves fallas en los mecanismos de control de la práctica médica privada.