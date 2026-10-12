Escándalo en Chaco: denuncian a un ginecólogo por abuso sexual y mala praxis

Su abogado, Hernán Cordón, sostuvo que las denuncias presentan similitudes y pidió la detención del ginecólogo hace una semana. En ese sentido, cuestionó que el consultorio todavía no fue allanado.

Uno de los mensajes que le atribuyen a Kumiega

Dos días después de la primera presentación, J.M.R., también de 26 años, denunció a Kumiega por presunto abuso sexual por hechos ocurridos durante una consulta del 22 de enero. La joven le atribuyó comentarios sexuales explícitos como "en la vida hay que ser bien pu... y no contagiarse nada”.

También denunció que, durante la ecografía transvaginal, el médico hacía “caricias reiteradas" sobre sus mieras mientras "hablaba de forma inapropiada”.

El 30 de septiembre se sumó R.P., de 32 años, quien se atendió con el ginecólogo entre octubre y noviembre de 2025. La mujer denunció que, después de las consultas, Kumiega comenzó a contactarla por Instagram y le envió videos de contenido sexual. Según consta en su presentación, uno de ellos habría incluido imágenes de sus genitales.

Uno de los chats atribuidos al médico

Entre el 1 y el 2 de octubre se presentaron otras tres pacientes a denunciar. O.S.A., de 24 años, sostuvo que el médico le hizo una ecografía transvaginal y luego la limpió reiteradamente en la zona genital. Además, aseguró que el ginecólogo grabó parte del procedimiento con su celular.

L.S.W., de 38 años, relató situaciones ocurridas durante una consulta mientras estaba embarazada. Según su denuncia, durante una ecografía transvaginal, el médico realizó movimientos de entrada y salida con el aparato. Cuando ella quiso levantar, él le respondió: “Yo soy el que dice cuándo se termina”.

También denunció que, cuando quiso pagar para irse, él le dijo: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”.

Por su parte, T. V., de 29 años, denunció que, en 2021, cuando estaba embarazada, el ginecólogo le dio óvulos vaginales vencidos e insistió en que se hiciera una cesárea, además de hacerle comentarios despectivos sobre su peso y estado físico.

La denuncia por un presunto abuso sexual fuera del consultorio

Más chats atribuidos al médico

La séptima denuncia la realizó R.C., quien actualmente vive en otro país. La mujer acusó a Kumiega de presunto abuso sexual con acceso carnal durante un encuentro privado y sostuvo que el médico continuó pese a que ella le había manifestado que no quería mantener relaciones sexuales.

“Sentí que había sido abusada, además de sentir mucho asco, tanto hacia él como hacia mí misma”, expresó en su denuncia. También afirmó que el ginecólogo siguió escribiéndole por Instagram durante los meses posteriores al episodio, a pesar de que ella le había comunicado que no quería retomar el contacto.

Qué respondió el abogado del ginecólogo

Zacarías Issolo, abogado de Kumiega, negó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales. Sobre las consultas médicas, sostuvo que “los procedimientos se llevaron a cabo dentro de los protocolos habituales” y señaló que será necesario determinar si existieron excesos con relevancia penal.

El defensor aseguró que presentó las historias clínicas de las seis pacientes y puso al médico a disposición de la Justicia. También afirmó que no existe una imputación formal y cuestionó la difusión pública de conversaciones atribuidas a su cliente.

Según Issolo, hasta el momento habían declarado tres de las seis pacientes. Además, rechazó que existan motivos para ordenar la detención del ginecólogo, al considerar que no hay riesgos procesales que la justifiquen.