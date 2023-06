Así trasladaron a L-Gante

Rodríguez analiza las pruebas secuestradas durante los allanamientos realizados al momento del arresto de L-Gante, entre ellos su auto BMW y tres réplicas de armas de fuego, como así también el contenido del teléfono celular del imputado, antes de indagarlo mañana.

Durante los allanamientos realizados en cuatro propiedades del cantante de cumbia 420 se hallaron tres réplicas de pistolas calibre 9 milímetros, un teléfono celular.

"Las réplicas, al no tener carácter de arma de fuego per sé, no le generan ningún agravante de su situación", aclaró una fuente ligada a la pesquisa.

En el BMW habría mantenido secuestrado al denunciante y otra persona estuvieron privados de la libertad cerca de 20 minutos el pasado 27 de mayo.

Lo que la fiscal busca ahora establecer es si, como sospecha, hubo más personas implicadas en el hecho, ya que los investigadores cuentan con el apodo de otro joven que, se presume, se hallaba dentro del BMW al momento de la privación de la libertad de las víctimas.

La denuncia

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Ala salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada cumbia 420 y "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

El abogado que representa al denunciante, Leonardo Sigal, reveló:"Hay una discusión, alguien le dice a L-Gante que mi cliente le habría roto el parabrisas del auto, cosa que nunca sucedió porque estaba dentro del boliche".

Cuando Torres se fue del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela: "Te metiste con La Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar", le dice, según el abogado.

Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

“Ahí para un BMW blanco conducido por Elian Valenzuela, baja el vidrio y lo apunta con un revólver. En ese momento se acerca la señora de Torres y la hija de 13 años de ambos. L-Gante le dijo ‘subite al auto’, pero él le dijo que no. Entonces el agresor corrió el ángulo del arma a la hija, por lo que Torres ahí se subió al vehículo", relató el letrado en declaraciones al canal Crónica TV.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante

En ese momento, la pareja del denunciante llamó al Centro Operativo de Monitoreo de General Rodríguez y a la policía, y momentos después fueron demorados los integrantes de "La Mafilia".

"Alguien lo llama a Elian y le dice ‘che, los están llevando detenidos a fulano y a mengano'. L-Gante da la vuelta, frena donde está el móvil, baja el vidrio y les dice a los agentes: 'Largame a los pibes o a este te lo mato' (en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW). Todo esto consta en la causa, los tres policías declararon esto: que bajó el vidrio, que gritó y después aceleró a toda marcha”, agregó el abogado Sigal.

En ese momento, de acuerdo a la denuncia, el cantante de la cumbia 420 llama a otra persona al que identifica con un apodo y le dice "preparame el campito que a este perejil lo matamos ahí".

Torres permaneció 23 minutos cautivo, hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la policía.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Gabriel Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente fue detenido ayer y alojado en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Otras causas

Además de esta causa, L-Gante tiene otros tres expedientes penales en los que está imputado, dos de las cuales ya fueron elevadas a juicio oral.

El primero de ellos es del 8 de diciembre del 2021, cuando fue denunciado junto a su expareja, Tamara Báez, y a otro joven identificado como Luis Martín Ibáñez por amenazar a una joven y dañar su vehículo, en un hecho tras una discusión de tránsito en ruta 5, entre la estación Malvinas Argentinas y el barrio Fonavi, de la localidad de General Rodríguez.

El fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, dispuso el martes que la causa sea elevada a juicio oral con el músico acusado del delito de "daños en concurso real con amenazas", mientras que su expareja e Ibañez, solo por los "daños".

La segunda causa, que también ya fue solicitada su elevación a juicio por la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI 9 de General Rodríguez, se abrió el 4 de febrero de 2022 y tiene como imputados a Valenzuela, a Báez y a Lourdes del Valle Medina Manaure -amiga de la pareja- por los delitos de "amenazas agravadas" para el músico, y de "lesiones leves", para las jóvenes.

Valenzuela "tomó por el cuello" a Braian Alexis Aruchari "apoyándole un arma de fuego de puño en la cabeza, a la vez que le recriminaba el haber intentado ingresar a su domicilio por los techos".

La tercera denuncia fue realizada en noviembre del 2022 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras una filmación difundida en redes sociales donde el cantante aparece asomado por la ventanilla de un vehículo, mientras acompaña y festeja con un grupo de motoqueros, algunos sin casco, que hacen "willys" (elevar la moto y dejarla en una rueda).