La decisión de Trenes Argentinos por los shows de BTS en La Plata

Con motivo de la serie de recitales que la banda surcoreana BTS brindará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, desde la empresa estatal Trenes Argentinos confirmaron que el ramal Constitución - La Plata de la línea Roca ofrecerá trenes especiales durante la noche para facilitar el regreso de miles de fanáticos.