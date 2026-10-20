La decisión de Trenes Argentinos por los shows de BTS en La Plata
La banda surcoreana se presenta en los próximos días en el Estadio Único, y el Tren Roca presentará un cronograma especial.
Con motivo de la serie de recitales que la banda surcoreana BTS brindará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, desde la empresa estatal Trenes Argentinos confirmaron que el ramal Constitución - La Plata de la línea Roca ofrecerá trenes especiales durante la noche para facilitar el regreso de miles de fanáticos.
El operativo de transporte reforzado funcionará de manera extraordinaria los días miércoles, viernes y sábado, coincidiendo con la finalización de cada uno de los espectáculos masivos previstos en la capital bonaerense.
Cómo funcionará el servicio especial de Trenes Argentinos por los shows de BTS
Según detalló la empresa operadora, la medida busca garantizar una alternativa de movilidad segura y fluida hacia la Ciudad de Buenos Aires y las estaciones intermedias del sur del conurbano tras la desconcentración del público en el estadio:
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Ramal habilitado: Constitución - La Plata (Línea Roca).
Días de funcionamiento nocturno: Miércoles, viernes y sábado.
Objetivo: Responder a la alta demanda de pasajeros generada por el público que asistirá a las tres presentaciones de la gira ARIRANG.
Desde la compañía recomendaron a los usuarios contar con el saldo acreditado en la tarjeta SUBE con antelación y consultar los horarios exactos de las últimas salidas a través de las vías de comunicación oficiales de Trenes Argentinos.
Por qué peligran los shows de BTS en la Argentina
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El origen del reclamo: SUTCAPRA exige que se respete el convenio colectivo de la actividad y se mejoren los montos fijados para las jornadas de trabajo durante los tres días de evento.
El impacto posible: De no llegar a un acuerdo, las medidas gremiales podrían ralentizar los accesos y la gestión de molinetes, aunque no implican la suspensión del show.
La recomendación: Asistir con tiempo al estadio y seguir atentamente los comunicados oficiales de la productora para estar al tanto de cualquier novedad en el operativo de entrada.
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