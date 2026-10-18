La Resolución 467/2026 es oficial y hay un feriado después del Día de la Madre: cómo queda el descanso
El calendario de feriados locales suma este martes 20 de octubre una nueva jornada con asueto, justo tras los festejos por el Día de la Madre.
Tras el reciente descanso extendido por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la provincia de Buenos Aires sumará este martes 20 de octubre una nueva jornada de feriado local, que llega justo luego del fin de semana del Día de la Madre.
Si bien la medida no abarca a la totalidad del territorio nacional, beneficiará a los habitantes de dos distritos bonaerenses específicos, quienes podrán disfrutar de un descanso a mitad de semana.
La disposición quedó formalizada a través de la Resolución 467/2026 emitida por el gobierno bonaerense, mediante la cual la administración de Axel Kicillof aprobó el cronograma de feriados y asuetos locales para los diferentes municipios y localidades de la provincia durante el mes de octubre.
Este nuevo asueto llega para mediados de un mes que ya no cuenta con feriados a nivel nacional; y a la espera de que se concreten los descansos oficiales por la visita del papa León XIV.
¿Qué localidades tienen feriado este martes 20 de octubre?
El beneficio alcanzará a los residentes de dos puntos geográficos de la provincia de Buenos Aires debido a la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales:
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Partido de Ezeiza: La totalidad del municipio del conurbano bonaerense celebrará su aniversario de creación.
Localidad de Pirovano: Perteneciente al municipio de Bolívar, en el interior bonaerense, conmemorará la fecha de su fundación.
¿Cómo funcionarán los servicios y el sector privado?
La normativa provincial establece alcances diferenciados según la actividad y la naturaleza del empleo:
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Administración pública: Los empleados del sector público municipal y provincial que presten servicios en dichos distritos tendrán la jornada libre.
Bancos y entidades financieras: Las sucursales del Banco Provincia y de la banca pública en Ezeiza y Pirovano no prestarán atención al público.
Sector privado y comercio: El día funcionará como una jornada no laborable opcional, por lo que la interrupción de actividades quedará supeditada a la decisión de cada empleador.
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