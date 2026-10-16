Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y fijó un feriado en Buenos Aires en el Día de la Lealtad Peronista
Más allá del trasfondo político de la fecha, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, ya firmó la resolución con los feriados de octubre en la provincia.
El Gobierno de Axel Kicillof oficializó mediante la Resolución 467/2026 el calendario de feriados y asuetos de octubre en la provincia de Buenos Aires. El beneficio aplica de forma obligatoria al personal estatal y del Banco Provincia, siendo optativo y librado a la buena voluntad de la patronal en el caso de comercios e industrias.
Con esta medida, Luján y Bragado tendrán un día de descanso extra el 17 de octubre, coincidiendo así con el Día de la Lealtad Peronista, aunque el asueto nada tiene que ver con la fecha de tinte político, sino con la fundación de ambas ciudadas.
Luján suma un feriado local al conmemorar el hito de su autonomía institucional
La elección del 17 de octubre como aniversario de Luján se remonta a 1755, cuando el gobernador José de Andonaegui le concedió el rango de "Villa de Nuestra Señora de Luján" y autorizó la creación de su Cabildo. Aquella decisión rompió la dependencia administrativa con Buenos Aires, otorgándole autogobierno, autoridades locales y la categoría formal de villa, hito por el cual esa fecha es reconocida oficialmente como su origen municipal.
Por qué Bragado sumó un día de descanso
Por su parte, Bragado conmemora su fundación cada 17 de octubre, fecha en la que, en 1851, el entonces mandatario de la provincia de Buenos Aires, brigadier Juan Manuel de Rosas, firmó el decreto de creación del municipio. Con esa medida política, el territorio obtuvo autonomía respecto de las jurisdicciones previas y nombró a su primer Juez de Paz, Vicente Silva, formalizando el nacimiento de la comuna.
Hay feriado en Luján y Bragado mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
Con la firma del ministro Carlos Bianco en la Resolución 467/2026, la provincia de Buenos Aires declaró asueto en Luján y Bragado por sus festividades locales. La resolución alcanza de manera obligatoria al personal estatal y bancario bonaerense, mientras que para la industria y el comercio la adhesión será optativa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario