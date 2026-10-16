Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y fijó un feriado en Buenos Aires en el Día de la Lealtad Peronista.

Luján suma un feriado local al conmemorar el hito de su autonomía institucional

La elección del 17 de octubre como aniversario de Luján se remonta a 1755, cuando el gobernador José de Andonaegui le concedió el rango de "Villa de Nuestra Señora de Luján" y autorizó la creación de su Cabildo. Aquella decisión rompió la dependencia administrativa con Buenos Aires, otorgándole autogobierno, autoridades locales y la categoría formal de villa, hito por el cual esa fecha es reconocida oficialmente como su origen municipal.