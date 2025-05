Las personas que no podrán renovar la licencia de conducir este 2025

Entre las medidas más importantes está el hecho de que la versión física del carnet será opcional y todo el trámite se realizará de forma digital a través de la app Mi Argentina. Por eso, es clave conocer las nuevas reglas para evitar quedar inhabilitado para manejar.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Según el Decreto 196/2025, las nuevas condiciones para obtener o renovar la licencia son:

Examen psicofísico obligatorio : deberá estar avalado por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin ese aval, no se podrá avanzar con el trámite.

Duración variable según la edad : entre 21 y 65 años, la vigencia será de 5 años; entre 65 y 70, cada 3 años; y mayores de 70 deberán renovarla todos los años.

Documentación actualizada : se requiere DNI con domicilio actualizado, fotocopia del mismo, la licencia anterior o denuncia por pérdida, y el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

Condiciones para principiantes: quienes obtengan la licencia por primera vez deberán evitar infracciones graves durante los primeros dos años, ya que de lo contrario podrían ser suspendidos.

Estos requisitos se suman a los controles habituales, pero ahora con un enfoque mucho más riguroso y digitalizado para todo el país.

Las personas que perderán su licencia 2025

La normativa establece claramente qué conductores podrían perder su carnet en el corto plazo:

Mayores de 70 años que no renueven su carnet anualmente bajo las nuevas condiciones exigidas.

Personas que no aprueben el examen psicofísico actualizado , fundamental para renovar cualquier tipo de licencia.

Conductores principiantes que cometan infracciones graves, lo que conllevará la suspensión del carnet y la obligación de rendir nuevamente el examen teórico-práctico.

Además, desde este año la licencia será digital por defecto, lo que significa que cualquier trámite o actualización se hará mediante la aplicación oficial. Si no cumplís con los pasos digitales o no tenés el certificado médico cargado en el sistema, no podrás circular legalmente.