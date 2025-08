Le robaron la bicicleta a una deportista, filmó a los motochorros y se la devolvieron

El dramático video, con los gritos desesperados de Pérez, sigue a los motochorros en medio de su fuga: “Me acaban de robar la bici, ahí van... Pu.. madre, no pasa nadie. ¡Hijos de pu...! Van por Luro, van por Luro, ahí pararon. Ahí están entrando al hipódromo, hijos de pu...", relató la ciclista mientras filmaba.

Más tarde explicó cómo fue el robo: “Iba por el kilómetro 5 y escuché el ruido de una moto… Me di vuelta y vi a dos pendejos. Uno me pateó y me tiró al piso. Forcejeamos, me mostraron un arma, se cargaron la bici al hombro y se fueron para el barrio San Jorge”.

motochorros robo campeona argentina de mountain bike

La ciclista decidió compartir el hecho en sus redes sociales y luego se comunicó con el 911. A su vez, recorrió el barrio para ver si podía recuperar el rodado, pero no tuvo resultados. Más tarde, se acercó a la comisaría a hacer la denuncia formal.

En otro video compartido en su cuenta de la red social Instagram, la ciclista pidió ayuda a la comunidad. Esta decisión fue clave. Luego de que el video se viralizara en las redes sociales y en medios de comunicación, los ladrones decidieron dejar la bicicleta en una comisaría.

"La habían dejado apoyada en un patrullero en la puerta de la Comisaría 12°, le faltan las luces de seguridad y la computadora, pero son detalles, lo importante es haber recuperado mi fuente de trabajo”, expresó luego Carolina.

robo motochorros bicicleta mar del plata

A su vez, declaró: "Yo estoy golpeada, pero son cosas menores, en la pierna, en el momento en que me muestran el arma ahí desití de todo, ante todo mi seguridad".

La bicicleta en cuestión está valuada en 15 mil dólares. Se trata de un modelo usado para alta competencia, de la marca Trek. “Sinceramente corro en bici representando al país, a Mar del Plata. Fui campeona de ruta… Ganar carreras es mi trabajo, no es algo recreativo ni una distracción, por más que sea muy lindo. A mí me pagan por ganar. Esto es como que te quiten algo que vos te ganaste. Da mucha bronca y mucha impotencia. Me rompo el lomo por esto”, lamentó.

"Sabemos que hay un mercado negro y los que estamos metidos dentro del ciclismo sabemos dónde van los repuestos, porque la gente los consume. Quiero agradecer a los que la compartieron en las redes, hemos hecho una cadena muy grande, si hay dos o tres de esas bicicletas en el país es mucho, sirvió para que se dieran cuenta que no era fácil de sacársela de encima", cerró la deportista.