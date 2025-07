Mar del Plata: dos periodistas quedaron en shock tras ser baleadas por motochorros

Según contaron, habían estacionado en la puerta de la casa de una de ellas cuando vieron pasar a una moto: “El acompañante nos miró fijo. Le dije a Flor: “Nos re fichó”. A los metros, un vecino también lo notó”.

robo

Fue entonces cuando comenzó la pesadilla: “La moto dio la vuelta muy rápidamente. Flor sacó la llave del auto. Le iba a decir “dejala puesta”. No llegué", contó Agustina todavía conmovida por lo sucedido.

"Los chorros frenaron la moto en seco al lado. Uno le quiso abrir la puerta a Flor, ella logró trabarla. El tipo la miró con odio y le apuntó. El vidrio estalló”, sumó.

robo

Florencia, por su parte, agregó: “Alcancé a trabar la puerta del auto y se ve que le molestó. Se acercó al vidrio y nos tiró un tiro. Explotó todo. No se a dónde fue a parar ese disparo”.

En medio de los gritos y el forcejeo, uno de los delincuentes intentó robarle la cartera a la conductora, pero esta se resistió: “Todo duró seis segundos. Seis. Yo gritaba “¡Arrancá Florencia, arrancá!”. Me hice un bollito. Pensé que nos mataban”, relató .

robo

Tras el salvaje episodio, las jóvenes fueron asistidas por los propios vecinos: “Flor estaba en shock. Y yo solo podía pensar: Estamos vivas. Dios. ¿Y el tiro? En medio de la conmoción y el llanto, la miré y le pregunté a Flor, ¿estás bien?¡Decime que no te entró el tiro!”, describió y agregó: “Pasamos de la felicidad total al terror absoluto. En un segundo. En un maldito segundo”.

"Es una cosa de locos cómo se vive. Hay que estar prestando atención todo el tiempo, tener cuidado de que no te hagan nada y de que encima no te maten. No entiendo cómo estamos vivas", reflexionó Florencia sobre la inseguridad en Mar del Plata.