Caso Loan Danilo Peña: a 20 días de su desaparición, ninguna hipótesis prevalece

Hasta el momento los detenidos son el tío de Loan, Antonio Benítez; una pareja amiga éste, conformada por Daniel Ramírez y Mónica Millapi; el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez; y el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

Primera hipótesis: Loan se perdió

almuerzo loan Loan Danilo Peña come junto a su padre en el almuerzo familiar que se llevó a cabo en la casa de su abuela horas antes de su desaparición

La única certeza es que, tras el almuerzo, Loan salió de la casa de su abuela, en tanto su padre y su abuela continuaron sentados en la mesa charlando con Caillava y Pérez.

Benítez, Ramírez y Millapi sostuvieron que fueron hasta un naranjal cercano junto a Loan y otros cinco menores y que, en algún momento, Loan se perdió. Mencionaron que el nene quiso regresar a la casa de su abuela y no lo vieron más.

Por este motivo, el caso fue investigado en un primer momento por la justicia provincial y los seis detenidos fueron imputados por “abandono de persona”.

Segunda hipótesis: trata de personas

loan comisario 9 de julio maciel El comisario Walter Maciel fue detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña

Tras varias pistas falsas y otras plantadas, el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, fue detenido e imputado por encubrimiento. La desaparición comenzó a investigarse como una posible captación de menores con fines de explotación para una red de trata, y el caso pasó a la Justicia Federal.

El caso ahora es investigado por los fiscales Mariano de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien apartó a la Policía de Corrientes de la investigación.

En la búsqueda solo pueden intervenir la Prefectura Naval, que se encargará de las cuestiones logísticas, Gendarmería Nacional hará las operaciones en el campo y la Policía Federal Argentina tendrá a su cargo la investigación en sí. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) también continuará trabajando junto a la jueza.

Tercera hipótesis: el accidente

camioneta carlos perez María Victoria Caillava

Laudelina, tía de Loan y esposa de Benítez, declaró recién dos semanas después de la desaparición y ante un fiscal provincial, que Loan había sido atropellado por Caillava y Pérez. En la declaración, la mujer relató que sintió un golpe a unos 100 o 200 metros proveniente de la camioneta Ford Ranger blanca que manejaba Pérez, en la que Caillava iba de acompañante, luego del famoso almuerzo. Siguiendo su relato, Laudelina dijo que se dio vuelta ante el grito y el golpe y vio a Caillava bajarse del vehículo en el camino que va hacia la ruta. "Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido", sostuvo.

"Horas después, Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Me dijo 'esperame que voy'. Vino y me dio una zapatilla. Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar. Fui yo la que la tiró, porque me amenazó", declaró la tía de Loan.

Su nueva declaración se contradice totalmente con la brindada en los primeros días de la desaparición: "Hicimos el recorrido buscando y no lo encontramos. Loan había salido con una naranja pelada para su casa y ahí después nos enteramos que desapareció", había dicho.

Desde entonces los avances en la investigación arrojaron datos contundentes: sangre, pelos y abolladuras en la camioneta blanca Ford Ranger que aquel 13 de junio Caillava y Pérez utilizaron para ir al almuerzo.

La familia de Loan no cree en el accidente

jose papa de loan Laudelina Peña José Peña volvió a desmentir la versión de su hermana Laudelina.

Sin embargo, la familia de Loan Danilo Peña descree totalmente de esta versión: "Es la peor mentira la de Laudelina. Pudo haber escuchado un choque más lejos, pero no creo en su versión", dijo Jospe, el papá del niño de cinco años que desapareció en Corrientes. Y agregó: "Seguro que está encubriendo a Antonio Benítez. Yo no tenía nada malo con ellos, nos saludábamos bien, pero no nos reuníamos".

Camila, una de las primas de Loan, declaró este martes ante la fiscalía federal de Goya para negar el relato ofrecido días atrás por Laudelina Peña: calificó de "imposible" la hipótesis formulada por la tía del nene y “negó todo” lo que dijo.

El abogado Fernando Burlando, quien hace una semana asumió como representación de la familia de Loan Danilo Peña, aseguró que "era premeditado llevarse a un menor" aquel 13 de junio cuando fue visto por última vez el nene de cinco años.

El abogado dio por sentado que se plantaron pruebas durante el primer tramo de la investigación, antes de que la justicia de Corrientes determinara que podía ser un caso de "trata de personas" y por ende, competencia de la Justicia Federal.

"Hacia donde plantaron las pruebas es donde quieren que veamos. Hicimos un recorrido diametralmente opuesto y vemos en el fondo del naranjal que hay dos tranqueras. A menos de 150 metros, todo tapado, hay un camino que se dirige a la ruta 12", relató en el canal C5N.

Durante una inspección realizada el martes, encontraron además la tapera de un hombre de apellido Paniagua que supuestamente es familiar lejano de Antonio Benítez, el tío de Loan que está detenido acusado de ser "partícipe necesario" de su desaparición.

"Cuando José, el papá de Loan, estaba ubicando esa tapera, aparece Benítez con una bolsa llena de naranjas. No hay una sola naranja en el lugar, no sé de dónde las trajeron", señaló Fernando Burlando sobre la posiblidad de que las frutas hayan sido la excusa para hacer que todos los chicos que estaban en el almuerzo familiar se lanzaran al monte siguiendo los pasos de Antonio Benítez y sus amigos, los también detenidos Mónica Millapi y Daniel Ramírez.

Búsqueda de Loan: abrieron todos los celulares incautados y empiezan las pericias

Peritos de la Policía Federal lograron acceder a todos los celulares incautados pertenecientes tanto a los detenidos como a otras personas claves en la investigación del caso.

En la lista de teléfonos a peritar se encuentran el de Laudelina Peña y el de su hija. Ambos aparatos fueron incautados en un allanamiento realizado por la Policía Federal en la casa de la mujer la semana pasada. Los celulares de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, detenidos y principales acusados por la desaparición del chico, también serán peritados.

El jueves, la División de la Policía Federal comenzará con el análisis del contenido de los celulares, incluyendo mails, redes sociales, historiales, mensajes y hasta archivos borrados.

Las partes ya fueron notificadas y convocadas a asistir a la apertura del DVR, un dispositivo de almacenamiento que contiene todo el material extraído de los celulares secuestrados, lo que se denomina Potenciales Elementos de Prueba (PEP).

El expediente es investigado actualmente por los fiscales Mariano de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, quienes solicitaron especial atención al análisis del backup de los archivos de cada uno de los usuarios, la obtención de correos electrónicos, la recuperación de elementos eliminados y la obtención de registros de Internet, incluyendo historial de navegación y redes sociales.

La Policía Federal ya solicitó autorización a la Fiscalía Federal de primera instancia de Goya, Corrientes, para el traslado del dispositivo a la División Requerimientos judiciales de imágenes y análisis investigativo.