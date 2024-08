Caso Loan Danilo Peña: salieron a la luz las transferencias que recibió Walter Maciel

Dos movimientos de dinero son los que tiene en la mira la Justicia relacionados con la cuenta del comisario Walter Adrián Maciel. El primero se registró durante el mediodía del 13 de junio, tres días después de la desaparición del nene de cinco años. Allí Maciel recibió una transferencia de $170.000 por parte de una cuenta de Mercado Pago a nombre de José Robledo.

Ese mismo día, pero una hora después, el comisario se transfirió prácticamente el mismo monto desde su cuenta de la billetera virtual hacia una cuenta bancaria de la entidad Naranja Compahia Financiera S.A.

"Para Loan", el nombre de la transacción que levantó sospechas



Luego apareció otra transacción que tuvo lugar el 15 de julio, cuando Maciel ya estaba detenido. La cuenta, a nombre de Juan José Domínguez Perrens, le envió $50 mil. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores fue que el nombre de la transferencia decía "Para Loan", cuando el imputado nunca había dado a conocer su CBU.

La sospecha de la Justicia es por dos motivos: el primero es que no encuentran elementos que den cuenta de que Maciel haya publicado o difundido su alias o su CBU para recibir donaciones de la gente, como sí hizo Mariano Peña, el hermano de Loan, a través de los medios. Y el segundo es que la investigación que se realizó sobre el perfil de la persona que transfirió el dinero señaló que no habría un vínculo con Walter Maciel. Es así que, hoy por hoy, para la Justicia no hay un fundamento para la transferencia y su razón de pago.