La abuela de Loan Danilo Peña, a 15 días de la desaparición de su nieto: "No como ni bebo"

Sobre los allanamientos de la policía en su domicilio contó que rompieron la puerta de su domicilio y no la dejaron levantar de la cama. "Me quitaron el celular y no me puedo comunicar con nadie", dijo.

El dramático testimonio de la abuela de Loan a 15 días de la desaparición de su nieto

Además, aseguró que su hija Laudelina invitó a Victoria Caillava, la funcionaria municipal detenida por la desaparición del niño, que había participado del almuerzo en la casa de la abuela. “Laudelina la invitó. Yo no la iba a invitar, no quería”, manifestó. Aseguró también que no conoce a su marido, Carlos Pérez, también imputado.

La mujer aseguró que sospecha del tío de Loan Antonio Benítez, marido de Laudelina y detenido también por la desaparición del nene.

En tanto, la Justicia Federal avanza en la búsqueda de Loan. Los domicilios de la abuela y la tía de Loan fueron allanados esta semana. En los operativos secuestraron 7 celulares.

Los nuevos responsables de la investigación determinaron que se vuelva a peritar la camioneta del ex marino y la ex funcionaria municipal. Se conoció además un chat clave. se trata de una conversación entre Laudelina Peña, tía de Loan y Maria Victoria Caillava, la ex funcionaria municipal.