La carta del abuelo de Lucio Dupuy por el día en el que su nieto cumpliría 7 años

Y añadió: “Le he pedido a Dios que te festeje el mejor cumpleaños, y solo pido soñarte hoy. Dios, sé que vos lo podés todo, te ruego préstamelo un ratito solo para jugar un momento con él. Lucio sabe lo que lo extraño y lo que lo necesito, lo que sufrimos es mucho y no sé hasta cuándo lo voy a aguantar”.

La carta del abuelo de Lucio

posteo ramon abuelo de lucio dupuy

Además, hizo hincapié en la pelea para que ningún niño vuelva a vivir lo que vivió su nieto: “Te prometí que no te iban a olvidar y que iba a luchar para que nadie sufra lo que a vos te hicieron sufrir al sacarte del lado nuestro. Eras tan feliz con nosotros que no le encuentro explicación. Papito, te extraño, te amo tanto que mi mente no puede más, solo espero encontrarte muy prontito para que me des esos abrazos de amor que me dabas. Te amo”.

Por su parte, la abuela de Lucio Silvia Gómez, compartió también en Facebook la última foto que se saó con su nieto y escribió: “Así te recuerdo, con tu sonrisa mágica. Te imagino alto, más grande, a veces pienso ‘qué injusta que es la vida, ¿no?’, golpearnos tan fuerte, al punto de a veces no poder seguir”.

“Será que vos nos das la fuerza todos los días para poder levantarnos. Pero de una cosa estoy segura mi príncipe: no bajaremos los brazos. Hay mucho por hacer, hay muchos niños como vos, sufriendo en silencio con sus derechos siendo vulnerados”, añadió.

Por último cerró: “Te amo con todo mi ser, sos mi pensamiento al despertarme y el último al acostarme. Deberías estar acá donde te amamos y no allá donde te extrañamos. La abuela te ama, como siempre”.

La mamá de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, fueron condenadas en 17 de febrero a cadena perpetua por el brutal crimen.