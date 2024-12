Mal augurio: qué puede pasar si no seguís la tradición de renovar el árbol de Navidad

La tradición de armar el árbol de Navidad está muy arraigada en la mayoría de los hogares católicos, donde se enciende el árbol cada 8 de diciembre, como parte de las celebraciones del Día de la Virgen María. Además, esta fecha tiene una conexión simbólica con el cambio de estación, pues marca el inicio del invierno en el hemisferio norte.

Aunque para muchos el árbol de Navidad se arma en la fecha tradicional, hay quienes prefieren adelantar la decoración desde principios de diciembre o incluso en noviembre. Y en cuanto a los materiales, la variedad es inmensa, adaptándose a las tendencias de cada país. En muchas naciones del norte, como Estados Unidos, el árbol natural sigue siendo muy popular, lo que lleva a muchas familias a renovarlo cada año sin excepción.

Sin embargo, surge una pregunta que muchos se hacen en algún momento: ¿es mal augurio no renovar el árbol de Navidad? Este interrogante ha dado lugar a numerosas creencias populares que vamos a revisar.

¿Trae mala suerte no renovar el árbol de Navidad?

La idea de que no renovar el árbol de Navidad es sinónimo de mala suerte no tiene un sustento sólido ni base científica. No obstante, en el ámbito espiritual y religioso, las tradiciones y creencias juegan un papel muy importante, y el árbol de Navidad está rodeado de símbolos que se asocian con la prosperidad y el crecimiento.

Una creencia común es que el árbol debe renovarse cada siete años. Además, se considera que durante cada temporada navideña se debe agregar al menos un adorno nuevo al árbol. De acuerdo con esta tradición, el árbol representa abundancia, alegría y crecimiento, por lo que no cambiarlo o no añadirle algo nuevo puede interpretarse como un presagio de estancamiento o incluso de mala suerte.

Sin embargo, algunos escépticos sugieren que estas creencias podrían tener un origen comercial más que religioso. Las grandes empresas que fabrican árboles y adornos navideños podrían haber fomentado estas ideas para impulsar las ventas, creando una necesidad de renovación constante entre los consumidores.

¿Cuándo es el momento adecuado para desarmar el árbol de Navidad?

Una vez que las festividades llegan a su fin, muchos se enfrentan a la decisión de cuándo quitar el árbol de Navidad. Para quienes viajan durante las vacaciones, la duda surge entre desarmarlo antes de irse o esperar hasta el regreso.

Según la tradición católica, la Navidad comienza el 8 de diciembre con la celebración del Día de la Virgen María y finaliza el 6 de enero con la festividad de los Reyes Magos. Por lo tanto, se recomienda que el árbol se mantenga en su lugar hasta el 8 de enero, cerrando así el ciclo de las festividades y respetando los tiempos litúrgicos establecidos por la Iglesia.

En conclusión, aunque la tradición de renovar el árbol de Navidad y agregar adornos nuevos cada año tiene una gran presencia en muchas familias, no existe evidencia de que el no hacerlo sea un mal augurio. Al final, lo más importante es seguir las costumbres y creencias de cada familia, disfrutando de las fiestas y valorando el tiempo compartido con familiares y amigos durante esta época especial.