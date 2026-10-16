Mar del Plata: subió a un taxi, se enganchó con una soga y estuvo a punto de perder una pierna
La víctima fue llevada de urgencia al un hospital. Al dramático accidente se le sumó un insólito hallazgo durante las pericias al auto.
Un hombre de 57 años casi sufre la amputación de una de sus piernas tras engancharse con una soga cuando subía a un taxi frente a un reconocido hotel de la ciudad de Mar del Plata. El accidente tuvo un giro inesperado cuando los efectivos policiales realizaron las pericias sobre el auto.
El grave accidente ocurrió el jueves en el ingreso al Hotel Dorá, ubicado en la calle Buenos Aires al 1800, frente a la costa marplatense. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por el medio 0223, el pasajero estaba subiendo al taxi cuando su pierna derecha habría quedado atrapada en una soga que se encontraba en la entrada del establecimiento.
La situación se complicó cuando el taxista puso el vehículo en marcha. Según la reconstrucción inicial, la soga se habría enganchado en el eje trasero del auto y, al tensarse, comenzó a apretar la pierna del pasajero, provocándole una grave lesión.
Los gritos de dolor alertaron al chofer, que detuvo la marcha y pidió una ambulancia. El personal médico asistió al pasajero en el lugar y dispuso su traslado de urgencia en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde tuvo que ingresar al quirófano.
La herida presentaba un corte muy profundo. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, la lesión no llegó a provocar la amputación de la pierna por apenas unos centímetros.
Giro inesperado tras el dramático accidente en Mar del Plata
Con motivo del accidente, efectivos policiales de la Subcomisaría Casino intervinieron en el lugar y realizaron las primeras actuaciones. También trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias para establecer las circunstancias del episodio.
Sin embargo, la investigación no se limitó a determinar cómo se produjo el accidente. En un giro inesperado, inspectores de Tránsito ordenaron el secuestro del taxi luego de detectar dos irregularidades: el auto no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y el chofer carecía de una licencia de conducir con la categoría habilitante para manejarlo.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, que dispuso actuaciones bajo la carátula de “lesiones por accidente”. Entre las medidas ordenadas se encuentran la correcta identificación del chofer y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.
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