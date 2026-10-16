Mar del Plata: subió a un taxi, se enganchó con una soga y estuvo a punto de perder una pierna

Giro inesperado tras el dramático accidente en Mar del Plata

Con motivo del accidente, efectivos policiales de la Subcomisaría Casino intervinieron en el lugar y realizaron las primeras actuaciones. También trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias para establecer las circunstancias del episodio.

Sin embargo, la investigación no se limitó a determinar cómo se produjo el accidente. En un giro inesperado, inspectores de Tránsito ordenaron el secuestro del taxi luego de detectar dos irregularidades: el auto no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y el chofer carecía de una licencia de conducir con la categoría habilitante para manejarlo.

El auto fue secuestrado tras presentar irregularidades

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, que dispuso actuaciones bajo la carátula de “lesiones por accidente”. Entre las medidas ordenadas se encuentran la correcta identificación del chofer y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.