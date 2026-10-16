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Mar del Plata: subió a un taxi, se enganchó con una soga y estuvo a punto de perder una pierna

Sociedad

La víctima fue llevada de urgencia al un hospital. Al dramático accidente se le sumó un insólito hallazgo durante las pericias al auto.

Mar del Plata: subió a un taxi

Mar del Plata: subió a un taxi, se enganchó con una soga y casi pierde una pierna

Un hombre de 57 años casi sufre la amputación de una de sus piernas tras engancharse con una soga cuando subía a un taxi frente a un reconocido hotel de la ciudad de Mar del Plata. El accidente tuvo un giro inesperado cuando los efectivos policiales realizaron las pericias sobre el auto.

El grave accidente ocurrió el jueves en el ingreso al Hotel Dorá, ubicado en la calle Buenos Aires al 1800, frente a la costa marplatense. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por el medio 0223, el pasajero estaba subiendo al taxi cuando su pierna derecha habría quedado atrapada en una soga que se encontraba en la entrada del establecimiento.

La situación se complicó cuando el taxista puso el vehículo en marcha. Según la reconstrucción inicial, la soga se habría enganchado en el eje trasero del auto y, al tensarse, comenzó a apretar la pierna del pasajero, provocándole una grave lesión.

La soga enganchada en el taxi

La soga enganchada en el taxi

Los gritos de dolor alertaron al chofer, que detuvo la marcha y pidió una ambulancia. El personal médico asistió al pasajero en el lugar y dispuso su traslado de urgencia en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde tuvo que ingresar al quirófano.

El lugar donde ocurrió el dramático accidente

El lugar donde ocurrió el dramático accidente

La herida presentaba un corte muy profundo. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, la lesión no llegó a provocar la amputación de la pierna por apenas unos centímetros.

Giro inesperado tras el dramático accidente en Mar del Plata

Con motivo del accidente, efectivos policiales de la Subcomisaría Casino intervinieron en el lugar y realizaron las primeras actuaciones. También trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias para establecer las circunstancias del episodio.

Sin embargo, la investigación no se limitó a determinar cómo se produjo el accidente. En un giro inesperado, inspectores de Tránsito ordenaron el secuestro del taxi luego de detectar dos irregularidades: el auto no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y el chofer carecía de una licencia de conducir con la categoría habilitante para manejarlo.

El auto fue secuestrado tras presentar irregularidades

El auto fue secuestrado tras presentar irregularidades

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, que dispuso actuaciones bajo la carátula de “lesiones por accidente”. Entre las medidas ordenadas se encuentran la correcta identificación del chofer y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

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