Hospital Municipal Marino Cassano de Miramar.

A partir de esa declaración, el fiscal de Miramar, Rodolfo Moure, encabezó un procedimiento en una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Nautilus y Almejas. Allí, dentro de una de las habitaciones del inmueble, los investigadores encontraron el cuerpo de la niña envuelto en un buzo y cubierto por piedras.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención del padrastro de la madre de las adolescentes, quien se negó a declarar ante el fiscal. Por el momento, no se adoptaron medidas procesales contra la mujer, mientras avanzan distintas pericias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de la recién nacida.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento. Además, fuentes judiciales anticiparon que se solicitarán estudios genéticos que permitan determinar eventuales vínculos biológicos relacionados con los embarazos de las menores involucradas en el caso.

De acuerdo con datos reunidos por los investigadores, la familia estaba integrada por siete personas y residía en condiciones de extrema vulnerabilidad; habían arribado a Miramar procedentes de José C. Paz, en el conurbano bonaerense.