Horror en Mar del Plata: hallan el cadáver de una recién nacida en una casa abandonada
El hallazgo fue realizado en una vivienda abandonada del sur marplatense, donde habían abandonado a la beba. Un hombre de 50 años fue detenido e imputado.
El hallazgo del cuerpo sin vida de una beba recién nacida en una casa abandonada de la zona sur de Mar del Plata conmociona a esa ciudad y a Miramar, y abrió una investigación judicial que, por el momento, tiene a un hombre de 50 años detenido e imputado por el delito de abandono de persona seguido de muerte.
La causa comenzó a partir de una situación detectada en el Hospital Municipal Marino Cassano de Miramar, donde se encontraban internadas dos hermanas de 15 y 17 años con retraso madurativo.
Según pudo saberse, una de ellas atravesaba un embarazo de riesgo y la otra había dado a luz pocas semanas antes. Durante la madrugada, ambas fueron retiradas por su madre del centro de salud sin autorización médica, lo que motivó una búsqueda por parte de las autoridades.
Tras abandonar el nosocomio, el grupo familiar inició un desplazamiento a pie que terminó extendiéndose hasta Mar del Plata, mientras la Policía intentaba reconstruir sus movimientos y localizar su paradero.
La búsqueda concluyó el jueves último por la noche, cuando efectivos hallaron a la familia en el sector de Cabo Corrientes, con una notable ausencia: la de la beba recién nacida. Según el relato de la madre de las adolescentes, había fallecido y señaló el lugar donde supuestamente había sido enterrada.
A partir de esa declaración, el fiscal de Miramar, Rodolfo Moure, encabezó un procedimiento en una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Nautilus y Almejas. Allí, dentro de una de las habitaciones del inmueble, los investigadores encontraron el cuerpo de la niña envuelto en un buzo y cubierto por piedras.
Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención del padrastro de la madre de las adolescentes, quien se negó a declarar ante el fiscal. Por el momento, no se adoptaron medidas procesales contra la mujer, mientras avanzan distintas pericias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de la recién nacida.
Entre las medidas ordenadas se encuentra la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento. Además, fuentes judiciales anticiparon que se solicitarán estudios genéticos que permitan determinar eventuales vínculos biológicos relacionados con los embarazos de las menores involucradas en el caso.
De acuerdo con datos reunidos por los investigadores, la familia estaba integrada por siete personas y residía en condiciones de extrema vulnerabilidad; habían arribado a Miramar procedentes de José C. Paz, en el conurbano bonaerense.
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