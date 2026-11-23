Alerta total por vientos de hasta 70km/h en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: el informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una importante advertencia por vientos que sacudirán también al sur del país. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por vientos fuertes que afectará durante este martes 24 de noviembre a Mar del Plata, gran parte de la Costa Atlántica bonaerense y una amplia franja de la región patagónica.
Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial, el aviso responde a la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de precaución.
IMPORTANTE: A qué hora llega un diluvio con tormentas de gran intensidad: el SMN prevé lluvias fuertes y ráfagas de 70km/h
Fuerte impacto en Mar del Plata y el frente costero bonaerense
En la provincia de Buenos Aires, la advertencia amarilla abarca toda la franja litoral que va desde el Partido de La Costa (con localidades como Mar del Tuyú, San Clemente y Santa Teresita) hasta el sur bonaerense.
De acuerdo con el mapa oficial del SMN, las ciudades y partidos alcanzados incluyen:
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Mar del Plata y Mar Chiquita
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Pinamar y Villa Gesell
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Miramar y Necochea
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Los sectores costeros de Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego (incluida la zona de Monte Hermoso)
En estos distritos se esperan vientos intensos con ráfagas que pueden provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, voladura de objetos sueltos y complicaciones en las rutas costeras y accesos urbanos.
La alerta también alcanza a Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
En paralelo al fenómeno sobre la costa bonaerense, el SMN dispuso una alerta amarilla por vientos fuertes sobre gran parte de la Patagonia, abarcando cuatro provincias:
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Río Negro: La advertencia se concentra en el sector costero del noreste provincial, en las inmediaciones de Viedma y el departamento Adolfo Alsina.
Chubut: La alerta cubre casi la totalidad del territorio provincial —a excepción del sector cordillerano noroeste—, incluyendo Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Santa Cruz: La advertencia se extiende prácticamente sobre toda la provincia, desde el norte hasta Río Gallegos y el extremo sur, afectando tanto la costa atlántica como la meseta central y el sector cordillerano.
Tierra del Fuego: El aviso alcanza al sector norte y centro-este de la Isla Grande (incluyendo la zona de Río Grande y la costa atlántica fueguina).
Recomendaciones oficiales ante la alerta amarilla
Frente a este escenario climático, el Servicio Meteorológico Nacional recordó las principales medidas preventivas para los habitantes y turistas en las zonas bajo advertencia:
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Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento.
Asegurar o retirar de balcones, patios y terrazas todos los elementos que puedan volarse (macetas, muebles, toldos o chapas).
No refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad, marquesinas o carteles publicitarios que puedan ceder ante las ráfagas.
Circular con extrema precaución en rutas y caminos costeros, sujetando el volante con firmeza ante posibles ráfagas laterales.
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