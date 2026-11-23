Mar del Plata y Mar Chiquita

Pinamar y Villa Gesell

Miramar y Necochea

Los sectores costeros de Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego (incluida la zona de Monte Hermoso)

En estos distritos se esperan vientos intensos con ráfagas que pueden provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, voladura de objetos sueltos y complicaciones en las rutas costeras y accesos urbanos.

La alerta también alcanza a Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

En paralelo al fenómeno sobre la costa bonaerense, el SMN dispuso una alerta amarilla por vientos fuertes sobre gran parte de la Patagonia, abarcando cuatro provincias:

Río Negro: La advertencia se concentra en el sector costero del noreste provincial, en las inmediaciones de Viedma y el departamento Adolfo Alsina.

Chubut: La alerta cubre casi la totalidad del territorio provincial —a excepción del sector cordillerano noroeste—, incluyendo Rawson , Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Santa Cruz: La advertencia se extiende prácticamente sobre toda la provincia, desde el norte hasta Río Gallegos y el extremo sur, afectando tanto la costa atlántica como la meseta central y el sector cordillerano.

Tierra del Fuego: El aviso alcanza al sector norte y centro-este de la Isla Grande (incluyendo la zona de Río Grande y la costa atlántica fueguina).

Recomendaciones oficiales ante la alerta amarilla

Frente a este escenario climático, el Servicio Meteorológico Nacional recordó las principales medidas preventivas para los habitantes y turistas en las zonas bajo advertencia: