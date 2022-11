Mariano Rosales, el influencer con 1.3 millones de seguidores explica los beneficios de las nuevas tecnologías

Primero, lo que hace, es dar un panorama de esta modernidad que nos avasalla. “Hoy en día es fundamental que las empresas evolucionen hacia el camino de la digitalización y adopten el uso de herramientas que generen mayor valor y aumenten la capacidad transaccional que garantice la sustentabilidad. El ecosistema financiero digital ha permitido ampliar la oferta de servicios para los usuarios y empresas, con el propósito de lograr una mayor inclusión, educación financiera y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio”, analiza.

-Pero hoy hay términos, como metaverso, que la gente no termina de entender. Y menos su valor.

-El metaverso es una plataforma social donde se congregarán millones de personas para explorar y descubrir nuevos mundos. Habrá juegos y eventos promovidos por grandes empresas para atraer y fidelizar a sus clientes. Un ejemplo claro es el metaverso de marcas deportivas, que, mediante juegos relacionados con el deporte, trata de captar a futuros clientes.

-¿Y eso cómo nos beneficia?

-En el comercio porque además del tradicional aparecerá una economía de creadores que permitirá a millones de usuarios generar ingresos extra

-¿Y qué potencial tienen este tipo de tecnologías en la educación?

-Enorme. Porque acerca al alumno a las materias. Está demostrado que la formación con tecnologías inmersivas es mucho más eficaz que con métodos tradicionales. De hecho, universidades prestigiosas como Oxford y Standford ya ofrecen algunas asignaturas en el metaverso.

MRosalesFrente.jpeg

-¿Esto además puede generar una ahorro de dinero?

-Solo con la cantidad de viajes innecesarios que se pueden evitar las empresas van a ahorrar muchísimo dinero. Ya se demostró durante el confinamiento que muchas de las reuniones que pensábamos que eran imprescindibles se sustituyeron por videoconferencias y no pasó absolutamente nada.

-¿Y a vos cómo te impactaron estas apariciones? Te volviste más popular, por ejemplo.

-Sí, fue todo muy loco, porque la gente le empezó a gustar el contenido que compartía en redes. Siempre dije y sostengo que una red social se puede utilizar de muchas maneras, pero yo elijo usarla para aportar valor. Siento una enorme conexión con mis seguidores. Creo que ven a un pibe de barrio que se animó a emprender y eso a la gente le gusta porque así siente que puede. Para mí no son seguidores sino amigos con los que comparto un ratito todos los días.

-Por lo que notamos muchas marcas quieren que sea la cara visible de ellos. ¿Cómo haces con la demanda?

-Estoy muy conectado con muchas marcas que eligen este camino de las redes sociales para llegar a más público y todo el tiempo están pidiéndome exclusividad. Intento ser selectivo porque abarcar todo es muy difícil.

-¿Y el tema de trabajar con famosos o celebrities?

-Uno se viene preparando pero nunca termina de estar preparado al 100% si vas a esperar estar preparado para hacer las cosas ese día nunca llega, la preparación y aprendizaje es un estilo de vida y todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Rodearme con tantos famosos y empresarios me dan un gran aprendizaje. Sentarte en una mesa con las figuras más importantes de nuestro país y con algunas internacionales hizo que adquiera mucho conocimiento y, además, amistades importantes. Cuando hacés las cosas bien y cuidás tu reputación las puertas siempre están abiertas.

-¿Adónde apuntás?

-Hoy mi felicidad pasa por ponerme al servicio. Generar un progreso constante para mí y para la gente que me sigue y apoya. Ver una persona o una familia mejorar eso me hace bien. Lo que aprendo, lo enseño. No me lo guardo no me lo quiero llevar a ningún lado. Si con eso puedo hacer que una vida mejore, yo estoy realizado. Por eso hoy también parte de mi foco es ayudar a los más necesitados recaudando fondos y haciendo donaciones o dando charlas gratuitas para jóvenes que lo necesitan.