Maricarmen, el símbolo de la lucha por la vivienda, tuvo su homenaje en el Metro de Madrid
Un colectivo artístico renombró la estación El Carmen para recordar a la anciana fallecida tras ser desalojada.
Una intervención artística e ideológica alteró la rutina del transporte público madrileño al intervenir la señalética oficial de una céntrica estación subterránea. El colectivo de acción cultural 'Redretro Sistema de Transporte Onírico' alteró el cartel de la estación El Carmen, perteneciente a la Línea 5 del Metro de Madrid, para convertirlo en “Maricarmen”. La medida buscó visibilizar la situación de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se transformó en un emblema de la lucha por la vivienda digna en España tras ser desalojada de su hogar de toda la vida y fallecer poco tiempo después.
A través de un registro audiovisual difundido en sus canales digitales, se observó el momento preciso en que un integrante de la agrupación colocó una pieza adhesiva con el prefijo "Mari" sobre el letrero metálico tradicional. El trabajo gráfico respetó la tipografía, escala y estética institucional de la red de transporte con el fin de mimetizarse con el entorno urbano. La acción fue acompañada por consignas de reivindicación social emitidas por las agrupaciones de inquilinos que acompañan los reclamos por el acceso a la vivienda.
Intervención efímera y reclamo social
Las autoridades del servicio de transporte público informaron que el material añadido fue retirado de manera inmediata durante la tarde posterior a la intervención. Voceros de la empresa estatal explicaron que la remoción se efectúa por motivos operacionales, ya que cualquier modificación no autorizada de los carteles informativos causa desorientación en los usuarios y distorsiona el flujo regular de pasajeros. Pese a la brevedad del cambio, numerosos transeúntes se detuvieron a registrar con sus dispositivos móviles la modificación temporal.
El trasfondo del homenaje se remonta al desalojo judicial ejecutado semanas atrás sobre el inmueble donde la anciana habitó durante siete décadas. La situación judicial devino en protestas organizadas por sindicatos de inquilinos y movimientos vecinales en diversas ciudades. Tras confirmarse el deceso de la mujer mientras permanecía internada en un centro de salud, colectivos artísticos y de activismo intensificaron sus expresiones en el espacio público para mantener vigente el debate sobre el mercado inmobiliario.
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