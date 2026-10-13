Maricarmen, el símbolo de la lucha por la vivienda, tuvo su homenaje en el Metro de Madrid

A través de un registro audiovisual difundido en sus canales digitales, se observó el momento preciso en que un integrante de la agrupación colocó una pieza adhesiva con el prefijo "Mari" sobre el letrero metálico tradicional. El trabajo gráfico respetó la tipografía, escala y estética institucional de la red de transporte con el fin de mimetizarse con el entorno urbano. La acción fue acompañada por consignas de reivindicación social emitidas por las agrupaciones de inquilinos que acompañan los reclamos por el acceso a la vivienda.