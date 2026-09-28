Maricarmen, la jubilada que fue desalojada de su piso después de 70 años, logró lo que necesitaba

La campaña por salvar el hogar de Maricarmen inició hace varias semanas a través de redes sociales y culminó con una marcha de 10.000 personas por el distrito de Retiro para reclamar que retrotrajera la orden de desalojo.

El conflicto legal se originó en 2018, cuando la firma Urbagestión adquirió la propiedad junto con otras decenas de inmuebles. El histórico contrato de renta antigua había sido firmado por el padre de la inquilina en 1956, y tras quedar sola en el departamento se hizo cargo de los gastos sin retrasos.

La ley en España contempla varios casos en los cuales se puede hacer una subrogación de un contrato de renta antigua, ya sea por dos años adicionales tras la muerte del titular o hasta cumplir los 25 años en el caso de la persona que queda en la vivienda.

La tercera causal para la subrogación del contrato de alquier antiguo era tener acreditado un 65% de discapacidad, pero Maricarmen, cuyo nombre legal es María del Carmen Abascal, tiene un 50%.

En un intento por vaciar el departamento, la compañía le subió el alquiler la anciana para ahogarla en deudas cobrándole 1.650 euros mensuales cuando su jubilación es de 1.450 euros.

La mujer fue trasladada el miércoles pasado a un centro médico, pero sus cosas quedaron atrapadas en el departamento.

Por el momento Maricarmen está a la espera de recibir el alta médica que le permita, ahora sí, regresar al piso que es su hogar desde hace 70 años.