Maricarmen, la jubilada que fue desalojada de su piso después de 70 años, logró lo que necesitaba
La mujer de 87 años, que tiene un 50% de discapacidad, fue desalojada de su departamento en Madrid a pedido de la empresa que se quedó con el inmueble.
Maricarmen, la jubilada española que fue desalojada la semana pasada de su departamento en Madrid, alcanzó este lunes un principio de acuerdo con la compañía dueña del inmueble por el cual podría volver al que fuera su hogar durante 70 años.
La anciana de 87 años, que tiene un 50% de discapacidad, pasó una semana en un centro médico de España a la espera de la reunión en la que participaron ella y su abogada, Beatriz Duro, con representantes de la compañía Urbagestion Desarrollo e Inversión y del Ayuntamiento de Madrid.
Este lunes por la tarde la anciana, su abogada y Vicente, único familiar que se presentó a lo largo de este trance, se reunieron en la Oficina de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y alcanzaron un entendimiento "muy satisfactorio" con la empresa inmobiliaria.
A la salida del encuentro la abogada Duro explicó que hubo un "cambio de foco" y anunció que Maricarmen podrá quedarse en el departamento por 8 años con un alquiler que represente el 30% máximo de su jubilación, que era aproximadamente lo que pagaba antes.
Pero falta la letra chica del contrato que tiene 20 cláusulas y que fue urdido durante una reunión de cuatro horas de la que también participaron juristas que tomaron como marco la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
La campaña por salvar el hogar de Maricarmen inició hace varias semanas a través de redes sociales y culminó con una marcha de 10.000 personas por el distrito de Retiro para reclamar que retrotrajera la orden de desalojo.
El conflicto legal se originó en 2018, cuando la firma Urbagestión adquirió la propiedad junto con otras decenas de inmuebles. El histórico contrato de renta antigua había sido firmado por el padre de la inquilina en 1956, y tras quedar sola en el departamento se hizo cargo de los gastos sin retrasos.
La ley en España contempla varios casos en los cuales se puede hacer una subrogación de un contrato de renta antigua, ya sea por dos años adicionales tras la muerte del titular o hasta cumplir los 25 años en el caso de la persona que queda en la vivienda.
La tercera causal para la subrogación del contrato de alquier antiguo era tener acreditado un 65% de discapacidad, pero Maricarmen, cuyo nombre legal es María del Carmen Abascal, tiene un 50%.
En un intento por vaciar el departamento, la compañía le subió el alquiler la anciana para ahogarla en deudas cobrándole 1.650 euros mensuales cuando su jubilación es de 1.450 euros.
La mujer fue trasladada el miércoles pasado a un centro médico, pero sus cosas quedaron atrapadas en el departamento.
Por el momento Maricarmen está a la espera de recibir el alta médica que le permita, ahora sí, regresar al piso que es su hogar desde hace 70 años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario