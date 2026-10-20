Misión Halcón: relanzan una emblemática línea de colectivos que conecta el sur del Conurbano con la Ciudad

La elección de esta fecha para el relanzamiento no es casual, ya que rinde homenaje a aquel hito fundacional. Durante sus visitas a Buenos Aires, Casimiro y Eduardo solían hospedarse cerca de la estación Constitución. Desde allí, al observar el movimiento constante de los colectivos, Casimiro confesó su sueño de operar algún día una línea como la 148. Hoy, casi un siglo después de los primeros viajes en aquel Ford T, ese anhelo se hace realidad al operar la línea bajo la bandera de Misión Buenos Aires.