Misión Halcón: relanzan una emblemática línea de colectivos que conecta el sur del Conurbano con la Ciudad
La reactivación se vincula con un proyecto que surgió casi un siglo atrás, impulsado por el hijo de un inmigrante que realizaba viajes en un Ford T.
La empresa Misión Buenos Aires anunció oficialmente la reactivación y el relanzamiento de la emblemática línea 148, que ahora operará bajo el nombre de "Misión Halcón". Esta iniciativa no solo restablece un servicio esencial para miles de trabajadores y estudiantes, sino que también representa una significativa operación dentro del sistema metropolitano, dado que la línea transporta cerca de 1.035.000 pasajeros mensualmente, recorriendo 540.000 kilómetros en ese mismo período.
Con esto, el proyecto marca un proceso de inversión, regularización laboral y puesta a punto operativa en un tiempo récord. Actualmente, los seis ramales de la línea ya están funcionando a plena capacidad, conectando Plaza Constitución con Florencio Varela, San Francisco Solano, Villa del Plata y La Capilla. Esto constituye una apuesta a futuro en el contexto actual del transporte público.
Una historia familiar
La historia de Misión Halcón se remonta a principios del siglo XX en Misiones, cuando Alexander Zbikoski, hijo de un inmigrante polaco, adquirió el primer Ford T de la provincia y comenzó una tradición familiar en el transporte. Su hijo Casimiro, quien superó las adversidades de la poliomielitis, fundó junto a su hijo Eduardo la empresa de pasajeros Don Casimiro el 19 de octubre de 1964.
La elección de esta fecha para el relanzamiento no es casual, ya que rinde homenaje a aquel hito fundacional. Durante sus visitas a Buenos Aires, Casimiro y Eduardo solían hospedarse cerca de la estación Constitución. Desde allí, al observar el movimiento constante de los colectivos, Casimiro confesó su sueño de operar algún día una línea como la 148. Hoy, casi un siglo después de los primeros viajes en aquel Ford T, ese anhelo se hace realidad al operar la línea bajo la bandera de Misión Buenos Aires.
La capacidad de gestión de la nueva administración está respaldada por una trayectoria de excelencia. Desde sus inicios, la empresa familiar se ha destacado por el cuidado de su flota, logrando en 1969 un premio de Mercedes-Benz y convirtiéndose en 1996 en la primera empresa argentina de transporte en obtener el certificado de calidad ISO 9002.
Con el nuevo nombre "Misión Halcón" y la adopción de los colores característicos en sus unidades, la empresa también honra el arraigo local de la línea al rendir tributo a Defensa y Justicia, el icónico club de Florencio Varela conocido como "El Halcón". El nombre "Misión Halcón" fue propuesto por los mismos usuarios de la línea 148 en el marco de un concurso.
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