El transporte público también registrará modificaciones: los colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementarán sus tarifas un 4,2%, mientras que las líneas provinciales aplicarán subas cercanas al 5,7%.

En territorio porteño, los boletos con SUBE registrada quedarán entre $996,60 y $1.278,05, según la distancia. En Provincia, el mínimo será de $1.348,71 y el tramo de doce a 27 kilómetros costará $2.023,06, con nuevos valores también en distancias intermedias.

El subte porteño acompañará con un aumento del 4,2%, tanto para sus tarifas generales como para el Premetro. En contraste, los trenes metropolitanos mantendrán sin cambios los valores actuales durante diciembre.

En cuanto a los peajes, subirán 4,2% con las siguientes tarifas: las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo cobrarán $4.986,15 en horario normal y 7.066,19 en horas pico: Illia, Sarmiento y Salguero costarán $2.077,35 en horario normal y $2.937,68 en pico; Alberti $1.579,06 y $1.994,29 respectivamente, y el Paseo del Bajo $11.032,46 todo el día.

Cambios en los peajes

Otro de los rubros que volverá a ajustarse es el de los alquileres, con incrementos porcentuales que varían según el índice y la periodicidad pactada en cada contrato. Para aquellos acuerdos vinculados al IPC, las actualizaciones previstas para diciembre oscilan entre el 5,91% y el 12,5%, según se trate de revisiones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.

La educación privada también tendrá cambios, ya que las cuotas de los establecimientos con aporte estatal aumentarán hasta un 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires y hasta un 3% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las autorizaciones oficiales ya comunicadas para el último mes del año.

De esta manera, diciembre comenzará con una nueva presión sobre el bolsillo de los hogares, impulsada principalmente por ajustes en transporte, salud, vivienda y educación, rubros que ya vienen mostrando una fuerte incidencia en el gasto familiar durante los últimos meses.

Servicios sin cambios (por ahora)

En cuanto a los servicios públicos, todavía no fueron publicados los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas para diciembre, por lo que no existen definiciones oficiales sobre eventuales aumentos.

Tampoco habrá cambios inmediatos en las facturas de AySA, ya que el nuevo esquema de coeficientes zonales aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento comenzará a regir recién en febrero de 2027.