Diciembre arranca con "regalos" anticipados de Navidad: todos los aumentos confirmados
Transporte, prepagas, alquileres, peajes y educación privada son los rubros en los cuales hay confirmadas subas que impactarán en los bolsillos argentinos.
Diciembre llegará con una nueva ronda de incrementos en distintos servicios y consumos cotidianos, en un contexto en el que la inflación continúa marcando el ritmo de las actualizaciones tarifarias.
Desde el 1 de diciembre subirán los boletos de colectivos y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de medicina prepaga, los alquileres con ajustes indexados y las cuotas de colegios privados con aporte estatal.
Las subas alcanzarán a millones de usuarios y responden a distintos mecanismos de actualización, que van desde fórmulas atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta decisiones empresariales y autorizaciones oficiales.
Según los últimos datos del INDEC, la inflación de octubre fue del 2,2%, un indicador que sirve como referencia para varios de los incrementos previstos para el último mes del año que, simultáneamente, tiene las fiestas que implican importantes gastos extra.
Todas las subas que se vienen en diciembre
En el sector de la salud privada, las principales empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de entre 2,2% y 2,9%, dependiendo de la compañía y del plan contratado. Entre las firmas que ya confirmaron ajustes se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y el Hospital Italiano, mientras que Sancor Salud mantendrá sin cambios los valores vigentes durante noviembre.
El transporte público también registrará modificaciones: los colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementarán sus tarifas un 4,2%, mientras que las líneas provinciales aplicarán subas cercanas al 5,7%.
En territorio porteño, los boletos con SUBE registrada quedarán entre $996,60 y $1.278,05, según la distancia. En Provincia, el mínimo será de $1.348,71 y el tramo de doce a 27 kilómetros costará $2.023,06, con nuevos valores también en distancias intermedias.
El subte porteño acompañará con un aumento del 4,2%, tanto para sus tarifas generales como para el Premetro. En contraste, los trenes metropolitanos mantendrán sin cambios los valores actuales durante diciembre.
En cuanto a los peajes, subirán 4,2% con las siguientes tarifas: las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo cobrarán $4.986,15 en horario normal y 7.066,19 en horas pico: Illia, Sarmiento y Salguero costarán $2.077,35 en horario normal y $2.937,68 en pico; Alberti $1.579,06 y $1.994,29 respectivamente, y el Paseo del Bajo $11.032,46 todo el día.
Otro de los rubros que volverá a ajustarse es el de los alquileres, con incrementos porcentuales que varían según el índice y la periodicidad pactada en cada contrato. Para aquellos acuerdos vinculados al IPC, las actualizaciones previstas para diciembre oscilan entre el 5,91% y el 12,5%, según se trate de revisiones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.
La educación privada también tendrá cambios, ya que las cuotas de los establecimientos con aporte estatal aumentarán hasta un 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires y hasta un 3% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las autorizaciones oficiales ya comunicadas para el último mes del año.
De esta manera, diciembre comenzará con una nueva presión sobre el bolsillo de los hogares, impulsada principalmente por ajustes en transporte, salud, vivienda y educación, rubros que ya vienen mostrando una fuerte incidencia en el gasto familiar durante los últimos meses.
Servicios sin cambios (por ahora)
En cuanto a los servicios públicos, todavía no fueron publicados los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas para diciembre, por lo que no existen definiciones oficiales sobre eventuales aumentos.
Tampoco habrá cambios inmediatos en las facturas de AySA, ya que el nuevo esquema de coeficientes zonales aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento comenzará a regir recién en febrero de 2027.
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