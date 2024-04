El conmovedor posteo que hizo Nadia Galán durante su lucha contra el cáncer

Ella misma contó su historia en un emocionante posteo mientras luchaba contra la enfermedad: "El 4 de marzo de 2021 me senté por primera vez en ese sillón mullido para recibir la primera quimio. Llegué con la heladerita con un arsenal de drogas y mucho miedo, pero con una confianza que ni les cuento... Siempre acompañada de mi fiel compañero y toda esa familia atrás, que me cuidaban a mi chiquita", relató. "Me llevé un libro para que las tres horas que tenía por delante fuesen más llevaderas. Pero leí poco, porque las drogas me adormecían. Cuando me despertaba conversaba con la enfermera que me pasaba la medicación o con alguna compañera ocasional de box. La primera parte de mi tratamiento fue en pandemia Y en la clínica habían mudado el Hospital de día tradicional (q se convirtió en sector covid) a unos mini consultorios con dos sillones cada uno. Un fiel reflejo de lo que significó la pandemia: soledad. Fueron seis en total y dentro de todo, las llevé bastante bien. No tuve náuseas, el gran cuco de todo esto. Pero sí, una sensación de revoltijo en el estómago con el que tuve que convivir unos días. Me sentí cansada, pero la llevamos. Perdí el pelo, pero no las ganas. Tuve que postergar aplicaciones, porque tenía las defensas por el piso e inyectarme entre tres y cinco días seguidos en la panza para levantar los glóbulos blancos. Lo superé. Un año después estoy sentada frente al río, junto a mis dos amores. Acá cargando energías, acumulando momentos, disfrutando de este día. Atrás quedaron los seis ciclos de quimio, una mastectomía, un análisis genético, 25 sesiones de rayos y casi la mitad adentro de la docena de quimios del último tramo del tratamiento que aún me quedan. Y despedir a mi papá (a una de las personas que quería mostrarle que lo logré). Uff, un montón. Vuelvo al río, al hoy, con ellos, los míos. Un año después, nada es igual, pero todo se acomoda y vuelve a salir el sol", contó Nadia en aquel momento.