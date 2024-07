Macabro: el relato que vincula al padre de Gustavo Valdés con una presunta violación repetida por 10 años

En medio de un móvil en vivo con Adrián Salonia, lanzó la fuerte acusación: "Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés, cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome y me decía 'vos sabés quién soy'. Después quedé embarazada de mi hijo y me dijo '¿cómo vas a quedar embarazada si te di la pastilla? Ese hijo no es mío'". En este sentido, aseguró haber hecho determinadas presentaciones ante la Justicia pero "como es Valdés se encajona todo", en relación al vínculo familiar del presunto abusador , Manuel Valdés, con el actual gobernador de esa provincia.

"Estoy cansada de luchar sola, a mi hijo lo rechaza por ser pobre, no somos delincuentes", sostuvo en dirección a la indiferencia del gobernador. "Fui a pedirle a Valdés que me ayude y no hizo nada, pero ya no soy la mujer que tenía miedo", indicó tras acusar de violador a quien fuera dos veces intendente de la localidad de Ituzaingó.

En torno a la desaparición de Loan, Violeta preguntó: "¿Por qué Valdés no está acá con el pueblo? Ellos creyeron que nadie iba a escuchar el pedido de Loan porque es pobre, lo mismo creyeron de mi", manifestó con dolor.