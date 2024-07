Hugo Lloris liquidó a Enzo Fernández: no aceptó sus disculpas por los cánticos racistas

"Ellos son la cara del fútbol ahora mismo, en Sudamérica y en el mundo. Merecen mucho crédito por lo que han hecho en el campo durante los últimos cuatro o cinco años. Pero cuando ganas, eres un ejemplo para los demás, especialmente para los niños. Fue un verdadero ataque contra el pueblo francés, especialmente contra los franceses que tienen algún origen y familiares africanos", opinó Lloris.

Las disculpas ofrecidas por Fernández fueron consideras insuficientes por el excapitán de Les Bleus, especialmente por la forma en que intentó justificar sus acciones: "No importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante. Exige todavía más responsabilidad cuando eres un ganador. Uno no quiere oír ni ver este tipo de cosas en el fútbol. Todos estamos en contra de la discriminación y el racismo", señaló.

Aunque Lloris reconoció que Fernández pudo haber cometido un error, hizo hincapié en que este tipo de comportamientos no deben ser tolerados en el deporte. "Solo pienso y espero que sea un error. Todos cometemos errores a veces y espero que aprendan de ello", concluyó.

La decisión que tomó la FIFA tras la denuncia contra Enzo Fernández

Según la agencia de noticias AFP, la FIFA fue notificada de la situación e inició una investigación: la organización declaró que revisará los hechos y determinará si el jugador argentino debe enfrentar sanciones a nivel internacional.

En un comunicado, la FIFA afirmó: "Estamos al tanto del video circulante en redes sociales y el incidente está bajo investigación. La FIFA condena cualquier forma de discriminación de parte de jugadores, aficionados y oficiales".

El alcance de las posibles sanciones aún no está claro, pero el hecho de que tanto el conjunto inglés como el máximo organismo del fútbol mundial estén tomando medidas muestra la seriedad del asunto.

Las disculpas de Enzo Fernández tras el video viral

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de "racista" por su compañero de club, Wesley Fofana. Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi carácter. Verdaderamente, lo siento".

