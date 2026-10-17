Nuevos detalles de la detención dal padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil por racismo

Asimismo, a principios de año el empresario quedó en el centro de la polémica pública tras la viralización de un video grabado en un local gastronómico de Santiago del Estero, en el cual se lo observaba realizando ademanes discriminatorios e imitando a un mono.

Las imágenes, que circularon rápidamente a través de las redes sociales, provocaron un fuerte rechazo entre los usuarios por el tono discriminatorio de los gestos expresados en el establecimiento gastronómico y recordaron el caso de su hija, Agostina Páez, que fue detenida por los mismos gestos, sólo que ella lo hizo en Brasil.