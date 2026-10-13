Operación "Caballo de Troya": policías escondidos en un camión desbarataron bunkers de drogas en Villa Sapito

Cae banda narco en Villa Sapito tras operativo.

Cómo fue la investigación previa y el ingreso sorpresa

Las actuaciones judiciales se centraron en inmuebles ubicados sobre Camino General Belgrano al 2300, en pleno corazón de Villa Sapito. Vecinos de la zona habían señalado esa zona como epicentro de la venta de drogas durante la noche y la madrugada, lo que motivó la apertura de una causa penal el pasado 7 de agosto.