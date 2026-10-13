Operación "Caballo de Troya": policías escondidos en un camión desbarataron bunkers de drogas en Villa Sapito
El procedimiento se realizó en cuatro viviendas de Lanús.Secuestraron más de 300 envoltorios de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Un operativo de la Policía Bonaerense permitió desarticular presuntos puntos de venta de drogas en Villa Sapito, partido de Lanús, donde fueron detenidas tres personas. El procedimiento llamó la atención por la estrategia utilizada por los efectivos, que ingresaron al asentamiento ocultos en un camión frigorífico, en una maniobra similar al histórico recurso del "Caballo de Troya".
El despliegue se realizó en cuatro domicilios ubicados sobre Camino General Belgrano al 2300, señalados como posibles centros de comercialización de estupefacientes. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 308 envoltorios de cocaína preparados para la venta, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Cómo fue la investigación previa y el ingreso sorpresa
Las actuaciones judiciales se centraron en inmuebles ubicados sobre Camino General Belgrano al 2300, en pleno corazón de Villa Sapito. Vecinos de la zona habían señalado esa zona como epicentro de la venta de drogas durante la noche y la madrugada, lo que motivó la apertura de una causa penal el pasado 7 de agosto.
A partir de un oficio judicial, los investigadores realizaron tareas de observación estática y dinámica, seguimientos discretos y registros fílmicos y fotográficos. También se llevaron a cabo diligencias con supuestos compradores previos, lo que permitió reforzar las sospechas sobre el funcionamiento de varios bunkers de expendio de drogas al menudeo.
Con el avance de la pesquisa, la fuerza provincial diseñó un dispositivo encubierto para lograr el ingreso sorpresivo al asentamiento. Para ello, un grupo de efectivos se ocultó dentro de un camión frigorífico que, al arribar a la zona señalada, abrió sus puertas y permitió el despliegue inmediato del personal policial, sorprendiendo a los presuntos narcos mientras desarrollaban su actividad.
Los detenidos fueron identificados como Eliana Norma Soledad G., Damián Salvador G. y Mauro Rodrigo A. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Darío Rodríguez, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Mariela Gladys Bonafine. La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados en las maniobras de comercialización de drogas denunciadas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario