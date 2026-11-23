Cómo fue el blooper y la reacción en el estudio

Tras el error al aire, integrantes del equipo se despegaron entre bromas. "Yo no voy a quedar pegado a este momento" y "Yo tampoco, me voy" comenzó a escucharse en el estudio, mientras Novaresio admitió que no sabía cómo salir y otro compañero bromeó sobre qué hacer si lo veía un fiscal.