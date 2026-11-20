Al advertir la presencia de los uniformados, varios de los integrantes de la organización emprendieron una veloz fuga a través de las irregularidades del terreno de la cantera y efectuaron disparos contra la comisión policial para cubrir su escape. Los agentes repelieron la agresión armada sin que se registraran heridos entre el personal interviniente. En el interior del predio, los efectivos lograron reducir y detener a la implicada, señalada de manera directa por la víctima del robo como la autora de la agresión con el cuchillo.

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron un bloque compacto de 350 gramos de cocaína y otros 5,1 gramos de la misma sustancia distribuidos en tres envoltorios. También incautaron tres balanzas de precisión, tijeras y recortes de nylon que serían utilizados para preparar las dosis destinadas a la comercialización.

El operativo permitió además retirar de circulación un revólver calibre 38 con la marca y la numeración suprimidas, junto con un proyectil del mismo calibre. A ese hallazgo se sumaron dos cuchillos, un machete, tres teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que serán analizadas por los investigadores.

En total, también se secuestraron $414.000 en efectivo. La causa quedó a cargo de las UFI N° 15y N° 18 del Departamento Judicial La Plata, bajo las figuras de robo agravado, lesiones, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. Mientras la joven permanece detenida, la Policía continúa con la búsqueda de los sospechosos que escaparon por la cantera.