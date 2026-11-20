Melchor Romero: cayó "La Orco" tras un allanamiento a un búnker narco
La Policía irrumpió en una casa señalada como búnker narco y secuestró cocaína, un revólver y dinero en Melchor Romero. Buscan a varios prófugos.
Un allanamiento realizado este jueves en Melchor Romero terminó con una persecución armada, una joven de 19 años detenida, conocida como “La Orco”, acusada de integrar una banda dedicada a la venta de drogas y de haber participado en un asalto en el que un hombre resultó herido de una puñalada.
El procedimiento se concretó en las inmediaciones de 531 y 177, donde la Policía investigaba el funcionamiento de un lugar utilizado para almacenar y preparar estupefacientes para la venta.
La intervención tuvo momentos de tensión cuando los sospechosos que estaban en el predio advirtieron la llegada de los efectivos. Varios escaparon a través de una cantera cercana y, durante la huida, dispararon contra los uniformados. Los policías respondieron a la agresión, aunque no se registraron heridos.
El asalto que permitió identificar a la sospechosa
La investigación comenzó el 5 de noviembre, después de que un hombre de 31 años denunciara que había sido interceptado por dos hombres y una mujer. Según su relato, los agresores lo amenazaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias y, durante el ataque, la mujer le provocó una herida cortante con un cuchillo. Un dato que resultó clave para avanzar con la causa fue que la víctima conocía previamente a los atacantes.
A partir de las pesquisas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimocuarta, los detectives lograron individualizar a los sospechosos y comprobar que utilizaban un inmueble lindero a la cantera de la zona como centro de acopio y fraccionamiento de sustancias ilícitas. Con el aval judicial correspondiente, grupos especiales irrumpieron este jueves en la propiedad situada en las inmediaciones de 531 y 177.
Al advertir la presencia de los uniformados, varios de los integrantes de la organización emprendieron una veloz fuga a través de las irregularidades del terreno de la cantera y efectuaron disparos contra la comisión policial para cubrir su escape. Los agentes repelieron la agresión armada sin que se registraran heridos entre el personal interviniente. En el interior del predio, los efectivos lograron reducir y detener a la implicada, señalada de manera directa por la víctima del robo como la autora de la agresión con el cuchillo.
Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron un bloque compacto de 350 gramos de cocaína y otros 5,1 gramos de la misma sustancia distribuidos en tres envoltorios. También incautaron tres balanzas de precisión, tijeras y recortes de nylon que serían utilizados para preparar las dosis destinadas a la comercialización.
El operativo permitió además retirar de circulación un revólver calibre 38 con la marca y la numeración suprimidas, junto con un proyectil del mismo calibre. A ese hallazgo se sumaron dos cuchillos, un machete, tres teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que serán analizadas por los investigadores.
En total, también se secuestraron $414.000 en efectivo. La causa quedó a cargo de las UFI N° 15y N° 18 del Departamento Judicial La Plata, bajo las figuras de robo agravado, lesiones, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. Mientras la joven permanece detenida, la Policía continúa con la búsqueda de los sospechosos que escaparon por la cantera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario